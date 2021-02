Nueve curiosidades de Elizabeth Olsen, la estrella de WandaVision

Elizabeth Olsen

Tener a alguien famoso en la familia puede generar privilegios, pero también incomodidades. ¡Y mucho si se tienen dos!. Eso fue lo que le sucedió a Elizabeth Olsen, ya que sus hermanas mayores, las mellizas Mary-Kate y Ashley, supieron ser las niñas más adoradas del cine y la televisión durante los 90 y principios de los 2000. Y eso fue lo que le sucedió a esta pequeña actriz, que si bien ya tenía parte del camino allanado por conocer de cerca la industria del entretenimiento y tener un apellido conocido, debía lidiar con las comparaciones permanentes. Pero la artista que tiene 32 años supo armar su carrera a base de esfuerzo y disciplina y hoy se colocó entre las estrellas jóvenes más cotizadas de Hollywood al interpretar a la Bruja Escarlata del universo Marvel.

Cambio de identidad

Elizabeth Olsen con sus hermanas mellizas Mary-Kate y Ashley (Crédito: Erik Pendzich / Shutterstock)

La mochila de la fama de su apellido provocó que a los inicios de su carrera Elizabeth decidiera cambiar su apellido por Chase. Luego regresó al Olsen, y mal no le fue. Sus allegados la llaman Lizzie.

La lucha contra Saoirse Ronan

Saoirse Ronan (Crédito: Reuters / Mario Anzuoni)

Era la actriz que sonaba fuerte para darle vida a Wanda, pero luego de varios castings el nombre de Olsen fue más fuerte y le ganó la pulseada.

Casi abandona la carrera de actriz

Elizabeth Olsen de adolescente (Crédito: Carolyn Contino / BEI / Shutterstock)

El hecho de haberse criado detrás de los focos de los paparazzi, provocó en 2004 en la pequeña Olsen la sensación de abandonar el proyecto de ser actriz. Con un perfil super bajo, volvió a la idea original y desarrolló una carrera increíble.

Sorry for your loss

Elizabeth Olsen en "sorry for your loss"

Fue la serie de Facebook Watch que la puso en el ojo de todos por su increíble interpretación de una mujer que debe lidiar con la muerte de su esposo. La ficción fue reconocida por la crítica por el realismo de su interpretación y le valió el respeto dentro de la industria.

El casting que le dijo “NO”

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen

Elizabeth Olsen estuvo a punto de interpretar un personaje central de Game of Thrones. Audicionó para ser Daenerys Targaryen, pero finalmente el papel se lo dieron a Emilia Clarke. En declaraciones a Vulture, Olsen dijo que fue la peor audición que hizo en toda su carrera, cuando tuvo que recrear el final de la primera temporada del personaje de Targaryen. Era el fragmento luego de que Daenerys saliera del fuego.

La actriz a la que más admira

Michelle Pfeiffer (Crédito: Massimo Insabato / Shutterstock)

Tanto ella como sus hermanas son seguidoras del trabajo de la actriz de Los fabulosos Baker Boys. Michelle Pfeiffer. De hecho a Elizabeth la han comparado varias veces por su parecido físico con la actriz que supo interpretar a Gatúbela en el cine.

La mini espía que no fue

Mini espías con Antonio Banderas

Otro de los castings en el que no quedó seleccionada fue Mini espías donde actuaban Antonio Banderas y Carla Cugino. Este rechazo no fue visto con enojo por la actriz, quien ahora afirma que la hubiera encasillado en la actriz niña que no quería ser. Tal vez la vida precoz de sus hermanas dentro de la industria, fue decisiva para tomar esa decisión.

Casi forma parte de Star Wars

Daisy Ridley como Rey en star Wars

Otro universo que deseó que Elizabeth formara parte de él fue el de La guerra de las galaxias. A Olsen le llegó la propuesta de ser Rey -papel que finalmente interpretó Daisy Ridley-, pero si lo aceptaba debía despedirse de su Wanda de Marvel. La respuesta ya la conocemos.

Algunos de sus amores

Elizabeth Olsen y Boyd Holbrook (Crédito: Jim Smeal / BEI / Shutterstock)

Boyd Holbrook, el actor que conocimos en Narcos junto a Pedro Pascal, fue uno de los novios de Lizzie. De hecho estuvieron a punto de casarse pero post compromiso la actriz decidió cortar la relación. También se la vinculó con Tom Hiddleston, el actor británico que interpreta a Loki, el hermano de Thor, aunque nunca se hizo formal la relación. Actualmente está en una relación con el cantante Robbie Arnett.

