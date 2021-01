Seis series que primero fueron películas y luego se convirtieron en éxito en la televisión

Películas exitosas que se transformaron en series

Hubo una época, anterior a la Edad Dorada de las series inaugurada por Los Sopranos, en la que las estrellas de la televisión anhelaban, como premio mayor, un rol protagónico en el cine. No sucedía a la inversa. Los actores y actrices del momento sólo querían ver su nombre en la pantalla grande. Pero eso se fue modificando a lo largo de los años y los grandes nombres estelares del séptimo arte comenzaron a aparecer en las ficciones de tevé y luego en las plataformas. Con las historias que se empezaron a contar, pasó casi lo mismo. Y así, títulos que estaban muy anclados por sus versiones cinematográficas, se reconvirtieron en éxitos de las distintas pantallas. Tomando como punto de partida una película que origina todo, se crearon series que nos relatan episodio por episodio una nueva historia pero con el espíritu del film “madre”.

Bates Motel (Psicosis)

Tráiler oficial de "Bates Motel"

Sin dudas una de las mejores adaptaciones del cine a la televisión. Tomando como punto de partida una de las obras maestras del director inglés Alfred Hitchcock, Psicosis (1960), en Bates Motel se relató a manera de spin off los orígenes de Norman (personaje central del film). Cómo fue su adolescencia y primeros años de juventud y ese tumultuoso y enfermizo vínculo con su madre. Freddie Highmore y Vera Farmiga fueron los encargados de darle vida a este hombre y a su madre que le muestran al espectador cómo surgió la idea de crear ese hotel tan siniestro en el que sucederán las peores tragedias. Una excelente adaptación a la televisión que contó con cinco temporadas desde 2013 al 2017.

Teen Wolf (Muchacho lobo)

El trailer de Teen Wolf

Michael J. Fox no fue solamente Marty de Volver al futuro. También nos regaló una de las películas más emblemáticas de los años 80: Muchacho Lobo. Este filme contaba la vida de un adolescente que intentaba encajar en su curso a pesar de convertirse en hombre lobo cuando salía la luna llena. La película fue un éxito entre los más jóvenes porque se animó a hablar del bullying al diferente y la discriminación hacia los que no lucen como la mayoría. Los populares, los no tanto, la chica linda inalcanzable, lockers y proms. Un combo que no podría fallar. Así en 2011, los productores decidieron que era hora de darle una continuidad a esta historia y surgió la idea de crear la serie Teen Wolf. Y el éxito se hizo sentir. La ficción contó con 100 episodios durante las 6 temporadas que estuvo al aire hasta 2017. Tyler Garcia Posey se convirtió en el nuevo “muchacho lobo” y fue un gran homenaje a nuestro querido Michael J. Fox.

Hannibal (El silencio de los inocentes)

El trailer de la serie Hannibal

Si hubo un personaje que generó pánico en la historia del cine ese, sin lugar a dudas, fue Hannibal Lecter. La película que marcó el inicio de los años 90 se llamaba El silencio de los inocentes. Anthony Hopkins, un actor inglés consagrado, se animaba a ponerse en la piel de un caníbal que disfrutaba de masacrar a los seres humanos. La actriz Jodie Foster fue la inspectora Clarice Starling, quien perseguía a este monstruo y con quien crea un vínculo misterioso. Tal fue el éxito de este film de Jonathan Demme que muchos años después, recién en 2013, decidieron que era hora de saber más sobre esta historia. La serie Hannibal, una suerte de spin off del filme, tuvo como protagonista a Mads Mikkelsen en la piel del papel central y a Hugh Dancy como Will Garrahan. Pero próximamente veremos otra serie derivada de esta historia que va a contar la verdad acerca de Clarice y los eventos sucedidos un año después del que aconteció en el fime de 1991.

Westworld

Tráiler de "Westworld"

Michael Crichton fue un guionista y escritor estadounidense fuera de lo común. Tomó la ciencia ficción como género central de las historias que quería contar y así creó Jurassic Park y también la serie E.R. Pero antes de estos exitazos, Crichton había escrito otra historia: Westworld y el sueño de que esta novela se hiciera filme, se hizo realidad. En la Argentina se conoció como El mundo de los robots con Yul Brynner. Justamente esta película planteaba un mundo imaginario en el que las máquinas creadas por los hombres cobraban vida y se vengaban” del maltrato recibido. El parque de “diversiones " Delos era el contexto para demostrar que estos androides eran casi humanos y sabían moverse y actuar como cualquier mortal. El filme tuvo un éxito moderado y recién 43 años después se decidió que la historia debía convertirse en serie. En 2016 vimos entonces la primera temporada de Westworld en HBO con un elenco diverso que se fue modificando a lo largo de las temporadas. Anthony Hopkins, Thandie Newton, Ed Harris, Evan Rachael Wood, Jeffrey Wright, Tessa Thompson y Aaron Paul fueron algunos de los actores que le dieron vida a esta historia futurista.

Fargo

El trailer de Fargo 2014

Corría el año 1997 y los casi ignotos directores creaban una de las películas más interesantes de la historia cinematográfica: Fargo. Ethan y Joel Coen fueron los guionistas y el alma de este filme. La historia era simple: un vendedor de autos con problemas de dinero decide secuestrar a su propia esposa para lograr que su suegro pague el rescate y así hacerse de una buena suma. Frances McDormand ganó su primer Oscar por esta película. Pero como había mucha tela para cortar, se decidió que era hora de más Fargo. Así llegaron nuevas historias a la televisión con distintos elencos que van rotando temporada tras temporada. Los actores que hasta el momento fueron desfilando a lo largo de esta serie fueron Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Ewan McGregor, Colin Hanks, Chris Rock, Kirsten Dunst y Jesse Plemons, entre muchas otras estrellas.

Watchmen

Tráiler de "Watchmen"

En 2009 se estrenó mundialmente la película Watchmen. Un grupo de vigilantes velan por la seguridad del país, intentando aplacar el accionar de pandillas. Pero como se trata de una historia de superhéroes también contamos con un villano que acá toma el nombre de Dr. Manhattan. La película contó con Billy Crudup, Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan y otras estrellas de Hollywood. Pero su éxito en la pantalla grande fue moderado. No así fue la serie que superó ampliamente al filme. Con Regina King a la cabeza del elenco, Watchmen fue el caballito de batalla de HBO luego de la partida de Game of Thrones del canal. La serie ganó y cosechó premios con tan solo una temporada, pero la historia -en principio- no continuará, porque sus propios creadores afirman que “tuvo un final perfecto”.

