Matt Shakman, director de WandaVision: “Tuvimos que ser lo más auténticos posible en lo que estábamos creando, queríamos asegurarnos de evitar ser una parodia”

El pasado viernes 15 de enero Marvel lanzó los dos capítulos iniciales de WandaVision, su primera serie exclusiva para Disney+. Se trata del comienzo de una nueva etapa dentro de la empresa y de la industria en general, beneficiada por la pandemia. El año pasado, el estudio de superhéroes no pudo poner en cartelera ninguno de sus títulos cinematográficos luego de más una década por demás prolífica y hoy tiene como carta principal las producciones en serie que amplían el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este dato contrasta con los 10 títulos, entre series y películas, que promete lanzar durante el 2021. WandaVision le sirve, tanto al estudio como a Disney+, de prueba y de apuesta. Es primera instancia, ambos jugadores quieren ver cómo les funciona el ofrecer grandes producciones por fuera de los cines y con estreno semanal ante la incógnita en todo el mundo de cómo será el retorno a las salas posterior a la pandemia.

Segundo, es una apuesta porque cambia, casi radicalmente, el formato al que Marvel acostumbró a sus fanáticos. Deja de lado la exitosa fórmula de acción para darle espacio a nuevos conceptos de tv y en este caso apuesta a las clásicas sitcom estadounidenses. WandaVision es, ante todo, un homenaje a las comedias de situación que marcaron la televisión norteamericana desde los años 50 en adelante.

Fotograma cedido por Disney+ donde aparecen la actriz Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y el actor Paul Bettany como Vision, durante una escena de la serie "WandaVision", la primera original de Marvel en esta plataforma que se estrena este viernes. "I Love Lucy", "Bewitched", "The Dick Van Dyke Show". EFE/ Disney+

La serie comienza ambientada a mediados del siglo pasado y avanza, capítulo a capítulo, a través de la historia de la televisión estadounidense respetando formato, tono, colores, escenarios, moda y estilo de actuación. Para hacerlo, Marvel eligió a Matt Shakman quien comenzó su carrera como niño actor en Just the Ten of Us, una sitcom de finales de los 80, pero también de un recorrido como director de series como Billions, Game Of Thrones y Succession. Infobae conversó con también actor sobre el desafío de llevar a cabo una comedia de situación con superhéroes y cómo no caer en una parodia del género.

—¿Cómo fue el proceso para realizar WandaVision?

—Hubo mucha preparación. Mucha. Tuvimos que ser lo más auténticos posible en lo que estábamos creando, queríamos asegurarnos de evitar ser una parodia. Estudiamos episodios, leímos libros de cómo se hicieron, hablamos con gente involucrada. Diseñadores, director de fotografía, actores, todos se sumergieron en la historia de las sitcom televisivas.

—¿Hubo algún trabajo en especial con los actores?

-Con los actores, en particular, hicimos un “campamento de sitcom”, donde vimos muchos episodios e intentamos diferentes estilos y tonos. Trajimos a la vida las comedias de situación como lo hubiesen hecho en esos días.

—¿Y detrás de escena?

—Fuimos muy cuidadosos y estábamos atentos a los detalles. Queríamos asegurarnos que la paleta de cada capitulo fuera precisa en todos los aspectos. Hubo tanto coaching de dialecto como físico, cómo se sentaban, cómo se paraban en cada era.

Tramas simples, con bromas blancas y familiares en capítulos que respetan la escueta duración de las sitcom de los sesenta y setenta, apenas 30 minutos por capítulo. EFE/Foto cedida

Wanda y Vision

La serie gira en torno a la pareja que conforman Wanda Maximoff (interpretada por Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), dos personajes que, hasta el momento, tenían un papel más bien secundario en las películas de Marvel. Aquellos que no vieron ninguna de las películas de Avengers también podrán disfrutar de esta particular serie.

En WandaVision podrá verse la llegada de esta inusual pareja a su vida normal en los suburbios norteamericanos. Los enredos del día a día de una Wanda como ama de casa y un Vision en su trabajo como oficinista es un atractivo diferentes para quienes ya conocen a estos personajes de los exitosos films de Marvel, en los que primaba la acción a gran escala.

—¿Qué es lo que atrae de esta pareja que nunca habían tenido un protagónico?

— Son divertidos, encantadores, tienen una conexión increíble, y son muy diferentes. Ella sufrió muchas pérdidas, es fogosa, poderosa. Él es una síntesis, es un poco máquina pero parece más humano que el resto de nosotros, parece saber más sobre qué es ser humano. Y su calma, su presencia, con la pasión de ella es la muestra máxima de que los opuestos se atraen.

Foto: Disney

—Se nota que entre Olsen y Bettany hay mucha química también.

—Los dos son actores increíbles, su habilidad de hacer diferentes tonos y estilos, pasar del drama a la comedia, sin esfuerzo. A veces en la misma escena. Tienen una química increíble entre ellos, lo que creo que hace que su relación funcione tan bien. Y no tienen miedo. Son actores audaces, dispuestos a hacer cualquier cosa, desde lo más tonto hasta lo más aventurero. Son increíbles, fue maravilloso trabajar con ellos.

WandaVision es la primera de las series de Disney + de Marvel planeadas para este año y que ya posee un gran número de seguidores, aunque también existe cierto descontento por el formato de estreno, que es un capítulo por semana y pondrá en el catálogo el último de la temporada inicial el 5 de marzo. Dos semanas después, el 19 de marzo debuta The Falcon and The Winter Soldier, más adelante Loki (mayo), What If…? (mediados de 2021), y para la segunda mitad del año Hawkeye y Ms. Marvel.

