El Dipy empieza el secundario: “Me lo debía y quiero darle el ejemplo a mis hijos”

El Dipy se llama Adrián Martínez (Foto: Gustavo Gavotti)

“Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar! Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo”, escribió en Twitter El Dipy, un par de días después de compartir con Teleshow una extensa charla en la que había expresado públicamente su deseo de terminar la escuela secundaria. “Gracias a esba.edu.ar por darme la posibilidad de terminar el secundario! Gracias a ustedes, amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre!”, agregó el músico cuyo nombre completo es Adrián Martínez en relación a los múltiples mensajes de apoyo que recibió después de comentar la novedad.

Esta mañana, consultado por Teleshow acerca de la novedad, el músico detalló: “Me ofrecieron una beca a cambio de nada para que termine mis estudios en la ESBA. Empiezo el 8 de marzo. Y después planeo hacer otra carrera. Me lo debía a mi mismo. Le quiero dar el ejemplo a mis hijos”. Habla del programa que ofrece el Grupo Educativo ESBA, que ofrece un Bachillerato a Distancia con Orientación en Informática para jóvenes y adultos (por la Resolución Ministerial N° 4057/10). Es un sistema de educación que brinda la posibilidad a todos los mayores de 18 años de concluir sus estudios secundarios en seis cuatrimestres, o menos, dependiendo del ritmo de estudios y de la cantidad de materias aprobadas por equivalencias.

El mensaje en Twitter del El Dipy recibió el apoyo de sus seguidores (Foto: @dipypapa)

“Lo que me hace más feliz es que mucha gente, cuando leyó la novedad en Twitter, se ofreció a ayudarme con las distintas materias. Algunos me dijeron que me podían dar apoyo en matemática, otros en inglés, varios en historia y geografía. No sé cómo estamos en un pozo en este país habiendo gente tan solidaria… Tan buena”, reflexionó el músico que se luce en la movida tropical.

Todo en consonancia con sus dichos de la semana pasada, en charla con Teleshow. “Yo no hice secundario porque tuve que salir a laburar. Porque cuando cuesta un montón en casa, por más que seas chico… Quise ayudarme a mi y ayudar a mis viejos... Pero ellos nunca aceptaron mi plata”, contó el chico que trabaja desde los 12 años y siempre se sintió orgulloso de sus padres.

“Siempre existe la oportunidad, pero te tenés que esforzar para encontrarla. No estás en tu casa, rascándote las bolas, y te van a golpear la puerta: ‘Vení. Soy tu oportunidad’. A medida que vas pensando qué querés en tu vida, empiezan a aparecer. No es el Universo. ¡Sos vos! Yo soy devoto del Gauchito Gil. Siempre me acompañó, pero las cosas me las gané yo. Ahora siento que a mi viejo le debo el estudio. Este año seguramente termine el secundario. ¡Me lo debo a mi, en realidad! Estoy averiguando dónde. A veces cuando veo a mis hijos… El más chico tiene 4 años y el más grande tiene 16... Pienso que en algún momento les voy a decir: ‘Vos tenés que estudiar’. Y me van a contestar: ‘Pero vos no estudiaste’. Me lo van a recriminar. Y no quiero”, había dicho en su momento.

El Dipy tiene dos hijos y quiere darles el ejemplo (Foto: Gustavo Gavotti)

En ese marco, también había hablado de su principal objetivo en un país con las dificultades económicas y sociales que tiene Argentina: “Me quiero comprar una casa. No importa si es chiquita o grande. Está tan difícil hoy... Voy perdiendo esa ilusión todos los días. Y me pone mal. No es la casa para que viva yo solamente. Es la casa que le va a quedar a mis hijos. ¿Qué les estoy dejando? Nada. Acá quitan la posibilidad de crecer. Todo el tiempo te quitan la posibilidad… Y si te vas, ganan ellos… Los políticos, los que manejan este país. Y a mi no me gusta perder a nada”.

