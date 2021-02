El blooper de Florencia Bertotti cuando intentó hacer wakeboard: “Me duele hasta cuando respiro”

Florencia Bertotti intentó hacer wakeboard, pero no todo terminó como ella esperaba (Video: Instagram)

Alejada desde hace un tiempo de la actuación, Florencia Bertotti está de dedicada de lleno a la familia ensamblada que formó junto a su hijo Romeo, Federico Amador y los hijos del actor, Vito y Ciro; y a su marca de ropa infantil, Pancha. Sin embargo, en sus tiempos libres también disfruta de sus amigas. Así lo hizo este último fin de semana, en el que decidió incursionar en el wakeboard, aunque no salió tal como esperaba.

Tal como se ve en el video que publicó en su Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas, la ex Floricienta logró mantenerse varios segundos en pie, pero luego sufrió una terrible caída que la dejó en el medio del agua.

“No niego ni afirmo q me duele hasta cuando respiro. Pero quien me quita la alegría de salir airosa cual sirenita de debahoooo del ríooo???? Cuando no me duela nada mas vuelvo a intentar y hasta no poder sacar la cara de susto frente a la micro-olítaaaa no voy a parar”, escribió junto a las imágenes. Y agregó: “Quiero ´piruetear´ si es que existe el verbo Te tienta probar algún deporte nuevo? Cual? O ´para que, si así estamos bárbaro?´ (Quien se acuerda de esa propaganda????)”. En pocos minutos, la publicación se llenó de likes y entre los cientos de comentarios que recibió, su colega y amiga Paula Morales le escribió: “Ayyy sos muy grosa!!!”, mientras que Sabrina Garciarena le dedicó cuatro emojis de corazones.

Muy activa en las redes sociales, la ex de Guido Kaczka también abrió su canal de Youtube, donde comparte recetas, consejos y algunas curiosidades de la tira de Cris Morena que la llevó a la fama. Justamente allí fue que hace poco hizo una confesión sobre la canción de apertura de la primera temporada del programa. “Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo. Lo cantó Flora Ciarlo, que le mando un beso, que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así, pero nunca lo canté yo. No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo”, reveló sobre el grito que se escucha en la canción que le da nombre a la tira.

Por otra parte, también contó que el vestuario no era lo que más le gustaba. “¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía: ‘¿Quién se viste así?’. ¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!”, lanzó.

Y agregó algunas de las curiosidades del origen de la ropa de su personaje. “Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris. ¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, entonces Susana Pérez Amigo - la vestuarista- la mechaba y así armaba los cambios. Había un montón de ropa que era de ella”, señaló.

Tiempo atrás, había aclarado por qué su hijo Romeo no ve Floricienta. “El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, Zoom...”, lamentó. “No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver tele”, finalizó.

