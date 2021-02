Cómo sigue la salud de Luis Brandoni que permanece internado por coronavirus

Adrián Escandar

Luis Brandoni está internado en el Sanatorio Anchorena desde que le dio positivo de covid-19. El popular actor de 80 años debió suspender las funciones de la obra El Acompañamiento que estaba protagonizando con David Di Napoli en el Multiteatro de la calle Corrientes.

El empresario y productor teatral Carlos Rottemberg habló con Teleshow sobre el actual estado de salud del protagonista de la película La odisea de los giles: “Beto está con fuerza y mostrando un tránsito leve del covid. Sigue aún internado con buena evolución”.

El mismo Brandoni habló desde la clínica en una entrevista radial. “Acá estoy… Perdí el invicto, ¿viste?”, dijo con ironía y entre risas para arrancar la charla con Diego Leuco en Diego a la tarde, por Radio Mitre. El 15 de febrero había empezado con síntomas compatibles con coronavirus y un día después tuvo la confirmación del resultado positivo.

“No tuve ningún tipo de síntoma. Eso es lo raro. No es nada grave, estoy internado y sigo con los estudios que me han hecho para mañana ya irme a casa”, agregó Brandoni desde el sanatorio. Sí se preocupó por reflexionar acerca de los efectos de la cuarentena en su vida. “Esta situación de soledad es complicada para la salud mental de la gente y yo no estoy al margen. Personalmente me ha afectado, además de afectar mi trabajo y el de mis compañeros”, aseguró.

Luis Brandoni habló desde la clínica con Diego Leuco (Radio Mitre)

Además, contó que no perdió el olfato y que los síntomas no son los clásicos. “Tendré que pasar otro pedazo más de soledad en casa. Y espero que me ayude a equilibrarme un poco porque me está invadiendo un poco una zona que yo más o menos tenía bastante bien. Un equilibro emocional”, amplió el artista. “Tengo la esperanza que el público se haga solidario con nosotros y con ellos mismos y vaya a ver teatro”, contó el actor antes de despedirse.

El 15 de febrero, Rottemberg había asegurado a Teleshow que el actor no se sentía bien, aunque estaba “sin compromiso pulmonar según el control realizado”. La preocupación en torno a la salud del artista se había originado después de que Multiteatro en sus redes sociales comunicara: “El acompañamiento sin funciones por esta semana. El actor Luis Brandoni se encuentra en observación médica a los efectos de controlar algunos síntomas de malestar físico, aún en estudio. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”. Una vez conocido el resultado del hisopado, las funciones fueron canceladas “hasta nuevo aviso”.

Tras casi un año de no hacer teatro por la pandemia, Brandoni regresó a la calle Corrientes con una obra que protagonizaba y dirigía la obra junto al actor David Di Napoli. La historia cuenta la vida de Tuco, quien trabaja en una metalúrgica y de Sebastián, quien tiene un kiosco de cigarrillos y golosinas. Después de una broma que le juega a Tuco un compañero de fábrica (el Mingo) este decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto. Para ello, se encierra en el altillo de su casa, armado con un cuchillo y aislado por completo de su familia, esperando al acompañamiento musical que el Mingo “prometió” mandarle para ensayar y así triunfar en la televisión.

