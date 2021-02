Gianinna Maradona: “Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte”

La mamá de Benjamín aseguró que está recibiendo contención psicológica

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en su casa del barrio privado de San Andrés en Tigre. La Justicia investiga las causas de su fallecimiento y sí los médicos que lo trataban tuvieron algún tipo de responsabilidad. En medio del duelo por la pérdida de su padre, Dalma y Gianinna Maradona viven un fuerte enfrentamiento mediático con el periodista Luis Ventura.

“Esto no es periodismo, ¡es un hostigamiento diario! ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esto pare? ¿Alguien me puede ayudar???”, escribió en Instagram la autora de La hija de Dios. En una entrevista, Ventura criticó a las jóvenes: “Primero, antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días que fueron los días decisivos de su vida”.

Ahora la mamá de Benjamín Agüero también hizo su descargo en las redes sociales en contra dos periodistas. En una de sus historias de Instagram, hizo referencia a una nota titulada: “Tras las acusaciones de Luis Ventura, ahora Sandra Borghi apuntó contra Dalma y Gianinna”. La periodista de Nosotros a la mañana había cuestionado a las jóvenes cuando el abogado Mario Baudry contó que en la casa del Diez había alcohol. “¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?”, preguntó Borghi.

“Después de leer este título y esta nota se me dispararon un montón de preguntas, una es esta... ¿Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?”, se preguntó la hija de Claudia Villafañe.

“Nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada. Sueltan lo primero que se les viene a la mente y después les da igual, porque ‘es su trabajo’. Y si después se demuestra lo contrario, da igual”, respondió Gianinna con una fuerte crítica al trabajo de los mencionados periodistas.

Diego Maradona con Dalma, Gianinna y Claudia en el Festival de Cannes en 2008 (Crédito: James Mccauley/Shutterstock)

Más allá de que le hace daño este tipo de declaraciones, la hermana de Dalma aseguró que está contenida por profesionales de la salud: “Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte y que aunque sus dedos acusadores me doblan, no me tiran. El tiempo les va a demostrar cómo fueron las cosas. Confío y sobre todo, confío en mi papá, que desde arriba me cuida 24/7. Sigan hablando, mientras tanto yo prosigo con mis sesiones de terapia para acomodarme”.

“Si no tuviera un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos y mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida dio un vuelco, ya me hubiera suicidado”, confesó con total sinceridad por el doloroso momento que está atravesando.

El posteo de Gianinna Maradona

Recientemente, la joven ya le había dedicado una serie de mensajes a Ventura para explicarle que tanto ella como su hermana no iban a la casa de Maradona en el barrio de San Andrés por consejo del psicólogo Carlos Díaz. El profesional les decía que lo mejor era respetar la voluntad del ex jugador de fútbol que quería estar solo mientras realizaba la internación domiciliaria.





