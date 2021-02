La modelo que la indultó y el cantante que la dejó sin respuesta: Juariu reveló qué famosos la bloquearon en Instagram

Juariu reveló que famosos la bloquearon en Instagram

Desde que sus investigaciones en redes sociales empezaron a aparecer en los medios de comunicación, Vicky Braier, más conocida como Juariu, se volvió el terror de los famosos. A partir del análisis minucioso de imágenes y situaciones, la joven tucumana se consolidó en el panel de Bendita, descubriendo infidelidades, viajes furtivos, regalos indiscretos y reconciliaciones.

Invitada a Altavoz (TV Pública) la instagramer contó cómo lo que empezó como un juego, terminó convirtiéndose en su trabajo. “Las redes las tomaba como algo gracioso, como ‘mirá lo que hace Vicky Xipolitakis’. Hasta que un día, me escribió Jorge Rial y me llevó a Intrusos”, explicó la joven, que dejó atrás su trabajo como directora de arte en una empresa de relaciones públicas y entró en el mágico mundo de la televisión. Del clásico programa de las tardes de América pasó a Bendita, en las noches de El Nueve. Y fue haciéndose un lugar en el panel, ya no solo con sus informes virtuales sino también con sus opiniones sobre los temas de actualidad.

Interrogada por jóvenes de diferentes puntos del país, Juariu reveló parte de su trabajo. Primero, admitió que desde que creció su exposición en televisión, bajó un poco el perfil de sus comentarios y tuvo un poco más de cuidado; “Me baso en lo que publican los famosos, con humor y trato de no herir susceptibilidades, No me gusta hacer daño”, señaló la tucumana.

El otro lado de Juariu: su conmovedor pelea contra el cáncer

Luego, le preguntaron si algún famoso se había enojado por sus investigaciones. “Sí, unos cuantos”, contestó Juariu y empezó a dar nombres. “La primera que me bloqueó fue Luli Fernández, después me desbloqueó y ahora es fan, me mira todas las historias”, relató con algo de picardía.

Otro que la bloqueó fue El Polaco, aunque el cantante no quedó en tan buenos términos como la modelo: “Me mandó un mensaje antes de bloquearme y cuando le quise contestar, ya no pude. ¡Eso no se hace, esperá la respuesta!”, cuestionó la panelista, con su buena onda característica, antes de enumerar otras celebrities que se molestaron por su tarea: “Daniel Osvaldo también me bloqueó, pero no me mandó ningún mensaje”, admitió.

La conductora Cata De Elía preguntó si la cuestionaban más los hombres que las mujeres, pero la panelista respondió que no, y señaló algunas famosas con las que quedó todo mal: “Una fue Ivana Nadal, que era obvio que me iba a bloquear porque casi que la acuso de estafa”, recordó.

El relato de Juariu sobre sus encontronazos con famosos

Otra fue la actriz Nai Awada, y la panelista volvió a hacer gala de su ironía: “Nos peleamos en un poquito en redes y después me bloqueó. Ahí dije ‘me bloqueó Nai Awada, llegué’”. También admitió que algunos famosos le escriben por privado pidiendo clemencia: “Si me piden bien, que saque o no diga algo, no hay problema”, reconoció.

Pero no todo es humor e ironía en la vida de Juariu. Días atrás, la panelista se puso seria cuando habló del cáncer de mama que le diagnosticaron hace unos años. En Vino por vos, el ciclo de entrevistas de Tomás Dente en KZO, la tucumana contó que recibió el diagnóstico cuando se preparaba para pasar las fiestas en su provincia natal y que lo vivió como “un sacudón” que le hizo dar cuenta de un montón de cosas.

“A pesar de que la enfermedad es horrible, lo tomo como un cable a tierra”, reveló. “Siempre trato que las cosas me enseñen algo, buscarle la vuelta positiva y hablar del cáncer me hace bien al espíritu porque me trae a la realidad”, reconoció Juariu, que durante cinco años tiene que tomar pastillas y recibir inyecciones como parte del tratamiento. “Cada control es una revolución, pero siento que lo voy llevando bien”, resumió.

SEGUÍ LEYENDO:

Soledad Villamil y Federico Olivera se casaron en secreto después de 24 años juntos

Con una tupida cabellera y 20 años menos: la foto retro de Germán Martitegui que asombró en las redes sociales