La instagramer Juariu relató cómo es su lucha contra el cáncer: “Lo tomo como un cable a tierra”

Juariu, panelista de Bendita, habló con Tomás Dente de su lucha contra el cáncer

Habituada a un estilo descontracturado, conocida por sus divertidas investigaciones virtuales a famosos, la panelista de Bendita Vicky Braier, conocida como Juariu, mostró su lado sensible en una charla con el periodista Tomás Dente. En el clima íntimo y distendido que propone el ciclo Vino para vos (Canal KZO) la instagramer se emocionó al narrar su lucha contra el cáncer, una historia de amor, valentía y superación que transita con coraje.

Consultada por el periodista, la joven oriunda de Tucumán señaló cómo detectó el primer alerta de que algo estaba mal: “Me estaba bañando y me palpé un bultito muy chiquito, de siete milímetros. No tengo antecedentes familiares, por lo que no estaba muy pendiente. Pero fui al médico al toque”, contó la panelista. Se hizo una ecografía, y no recibió buenas noticias: “Al ecógrafo no le gustó la imagen y me mandó a un especialista. Hablé con mi marido y a la semana, semana y media me operaron”, recordó.

La noticia la sorprendió para fin de año, cuando Vicky tenía pautado viajar a su provincia natal junto a su novio para pasar las fiestas, y no sabía cómo contarle a su familia la situación por la que estaba atravesando. “No quería mentirles, entonces les decía que hacer un estudio, que me tenía que operar, que era una cosita”, reconoció la joven, que siguió dando vueltas hasta que su novio les contó la verdad: podía ser algo malo.

Juariu revela lo que le enseñó el cáncer y la importancia de hacer frente a la enfermedad

El resultado arrojó que efectivamente era algo malo, pero no agresivo. “Era chico, no había hecho metástasis. Empecé los rayos y es raro, estás como en una nube: le hacés caso a los médicos, pero todavía no estás consciente de lo que te está pasando”, reconoció Juariu, que durante cinco años tiene que tomar pastillas y recibir inyecciones como parte del tratamiento. “Cada control es una revolución, pero siento que lo voy llevando bien”, resumió.

Vicky reveló que la enfermedad fue “un sacudón” que le hizo dar cuenta de un montón de cosas. “A pesar de que la enfermedad es horrible, lo tomo como un cable a tierra”, reveló. “Siempre trato que las cosas me enseñen algo, buscarle la vuelta positiva y hablar del cáncer me hace bien al espíritu porque me trae a la realidad”. “¿Qué es lo importante?”, preguntó Dente y la panelista respondió sin dudar: “Las personas que amo. Son mi punto débil, si sé que están mal, no lo puedo soportar”, señaló.

Un año después de la operación, Vicky se casó con Gustavo, su novio médico, con el que llevaba ocho años de relación: “Fue una celebración. No necesitábamos un casamiento para reafirmalo, porque nos tenemos un amor muy genuino. Pero sí necesitábamos fiesta, celebrar con nuestros amigos. Siempre me emociona recordar ese momento, sobre todo por todo el cariño que recibimos”, señaló la panelista emocionada.

También detalló que la fiesta se desarrolló en Tucumán, en uno de los días de más calor que se recuerde en la provincia norteña: “Vino mucha gente de Buenos Aires que se desmayaba, porque no corría una brisa. Pero todos le pusimos tanta onda que lo recuerdo como un día muy especial”, dijo Juariu quien tuvo sentidas palabras hacia su marido, al que elije llamar novio para no sentirse vieja: “El cáncer reforzó nuestra relación, nos afianzó como pareja. Él se convirtió en un sostén fundamental, quizás sin eso lo hubiera vivido como algo más terrible”, admitió.

