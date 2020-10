¿Silvina Luna tuvo que ver en el escándalo entre Ximena Capristo y Gustavo Conti?

Silvina Luna, Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en "Gran Hermano" y desde entablaron una gran amistad

“¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena!”, escribió Ximena Capristo en su cuenta de Instagram cuando publicó los escandalosos chats de Gustavo Conti con otra mujer. Si bien la actriz luego borró las Historias, Juariu -panelista de Bendita- logró obtener captura y fue quien lo compartió en sus propias redes sociales.

Y ahora fue la misma periodista -cuyo norma real es Vicky Braier- quien mostró supuestas pruebas que señalarían a Silvina Luna como la supuesta tercera en discordia entre Capristo y Conti, que están juntos hace 20 años y son padres de Félix, de tres.

Según se ve en las publicaciones de Ximena, las conversaciones de Conti no son con una sola mujer sino que son con distintas. Incluso a una de ellas, la actriz la califica como “la de turno” y hace referencia a que dicho chat corresponde a cuando habían sido padres hacia pocos meses. “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... Uno se termina enterando de todo”, agregó Capristo en una de las capturas.

Juariu, panelista de Bendita, publicó los mensajes de Ximena Capristo que luego borró (@juariu)

Al respecto, Juariu volvió a utilizar su cuenta de Instagram para compartir un análisis sobre la situación, y también mostró supuestas pruebas que avalarían su teoría. “Me quedé pensando cuando leí lo de ‘agradecé que cuido tu privacidad, nena’. Dije ‘mmm, la conoce’. Después leí lo de ‘hippie y que es géminis con ascendente en leo’. ¿Saben quien es géminis con ascendente en leo? Silvina Luna”, indicó la panelista de Bendita.

Ximena y Gustavo son tan amigos de Silvina que la han invitado a compartir tardes de pileta y sol en su casa, junto a su hijo Félix (Instagram)

La periodista también compartió capturas de diferentes comentarios que Gustavo Conti le dejó en distintas fotos a Silvina Luna en donde la llama “gorda linda” y “linda gordita”.

Además, publicó la respuesta de una seguidora que brindó más información al respecto y sobre la teoría de Ximena Capristo al decir que se habían burlado de ella durante el puerperio: “En el 2017 Silvina y Conti estaban en la obra Abracadabra y en ese verano nació su hijo Félix. Oh, casualidad en uno de los chats Ximena puso ‘puerpera’. Todo coincide aunque en esa época Silvina estaba con el Polaco”.

Por su parte, Juariu comparó la foto de perfil de Silvina Luna con la imagen que se vislumbra en las capturas que publicó Ximena Capristo. “Se podría decir que la foto de perfil del chat es parecida a la foto de Silvina Luna. Elijo creer”, sostuvo. Minutos más tarde, agregó: “Es muy parecida. Si no aclaran rápido yo voy a creer”. Teleshow intentó comunicarse con Silvina Luna para obtener su palabra, pero –hasta el momento- se mantuvo en silencio.

La teoría de Juariu sobre el escándalo entre Ximena Capristo y Gustavo Conti

La palabra de Capristo . Este martes, Ximena se comunicó con Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana y habló de las versiones que indican que esta crisis era una movida de prensa por el estreno de una obra por streaming.

Lejos de avalar dicha versión, la actriz respondió: “Que digan lo que quieran, yo sé lo que estoy pasando hoy. Se dijo que yo era mentirosa con respecto a los dichos de Conti y demostré que no soy mentirosa, por eso publiqué algunos de los mensajes que tengo. Simplemente eso. Yo no miento”.

