Polémica en las redes por un video de Ivana Nadal y su pareja en una fiesta de disfraces en plena cuarentena

Ivana Nadal y Bruno Siri nuevamente fueron cuestionados por participar de una celebración en medio de la cuarentena (Foto: Instagram)

Ivana Nadal está nuevamente involucrada en una polémica. En esta oportunidad, la influencer compartió con sus cientos de seguidores de Instagram un video en el que aparece bailando en una fiesta de disfraces con su actual pareja, Bruno Siri. Ella está vestida como el personaje de la Mujer Maravilla, mientras que el ex de Nati Jota tiene un disfraz de explorador. En otra grabación, ella está compartiendo un cigarrillo con una amiga.

Estas publicaciones generaron controversia entre los usuarios de la red social. “¿Qué la cuarentena terminó y hay fiestas? Avisen”, opinó con ironía Vicky Braier, más conocida como @juariu, al replicar estas imágenes que parecen haber sido ser filmadas en un boliche. “Como si nada esto, che. ¿Es en Argentina? Quizás se fue del país y como me tiene bloqueada ni me enteré”, señaló con tono irónico la panelista de Bendita, el ciclo comandado por Beto Casella por la pantalla de El Nueve.

Ivana y su novio fueron a una fiesta de disfraces y recibieron críticas en las redes sociales (Instagram)

Las fiestas en lugares cerrados todavía no están habilitadas durante la cuarentena que fue extendida hasta el 25 de octubre, según anunció el viernes pasado el presidente Alberto Fernández en una conferencia que dio desde la Casa Rosada, acompañada por los gobernadores de Jujuy, Santa Fe y Neuquén. Recién a partir de este lunes estarán habilitadas en Capital Federal las reuniones sociales en los espacios al aire libre, en las instituciones deportivas, y con un máximo de hasta 10 personas.

En otra oportunidad, Ivana fue muy criticada por un video que publicó en el que reflexionaba sobre la empatía. A lo largo de la grabación, la joven daba algunos consejos a sus seguidores: “Básicamente es ponerse en el lugar del otro, o poner al otro en nuestro lugar, darnos cuenta de que el otro ser humano es una persona igual a nosotros. Evitemos las etiquetas; no me juzgues, ni te juzgues. Sé empático. Eso te va a hacer sentir mucho mejor de lo que te sentís ahora”.

Pero la polémica surgió por un pasaje en el que la conductora hacía referencia a no caer en el intento y buscar una salida, respirar, a pesar de todo. “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”.

“Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico… Puede ser que se te haya ido tu apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede ser que tengas una enfermedad desde hace tiempo y que hayas caído en un pozo depresivo. Puede que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro. Bueno, laburalo. Porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”, agregó la influencer.

Las repercusiones no tardaron en llegar, y la controversia se expandió en las redes de modo exponencial, convirtiendo a la modelo en trending topic. La mayoría de quienes repudiaron su reflexión hicieron foco en que Nadal no tiene la formación académica apropiada para hablar con propiedad sobre algo tan delicado como el duelo por la partida de un ser amado.

