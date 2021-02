Quién es este famoso, hoy figura reconocida y uno de los “villanos” más temidos de la televisión

Quién es este famoso





Él es una figura destacada en el ambiente gastronómico, pero desde hace más de seis años comenzó a incursionar en televisión. El año pasado, su personaje comenzó a tomar mayor relevancia. En su paso por Masterchef Celebrity, su actuación fue una de las más comentadas. Aunque pasaron más de veinte años de la foto en cuestión y está muy cambiado, su mirada sigue intacta ¿Sabés de quién se trata?

El famoso de la foto es el jurado del programa de Santiago del Moro, Germán Martitegui. Fue él mismo quien compartió en sus redes sociales la imagen en la que se lo ve bronceado, con mucho pelo en la playa. De inmediato recibió miles de comentarios.

“Hermoso como siempre”, le escribió una de las productoras del reality y su compañero en el tribunal, Damián Betular, agregó: “Ohhh”, con emojis de corazones. Otros usuarios destacaron su parecido con su hijo Lorenzo.

“Vi a Germán con pelo, ya me pudo morir en paz”, “Sos más lindo sin pelo”, “Hermoso”, “Siempre un fuego”, “Actor de cine”, “Si me gustabas dolape, con lope papitoooo” y “Tu sonrisa siempre igual, tímida”, fueron algunos de los demás comentarios que recibió el reconocido chef, además de 57 mil “Me gusta”.

En los últimos días fue tendencia en las redes sociales luego de que un usuario criticara los platos de su restaurante. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, escribió el tuitero.

El chef no respondió, pero varios usuarios lo defendieron: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”, “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve solo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”.

Es que el restaurante, además de tener nenú de pasos y platos de auto, está número 86 en la lista de los mejores restaurantes del mundo de la guía San Pellegrino (el número uno lo ocupa Mirazur, del argentino Mauro Colagreco) y número 16 en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, de la misma guía, una de las más prestigiosas. E incluso, como comenta otro usuario de la red social, en comparación con el resto de los lugares premiados y reconocidos mundialmente, Martitegui ofrece uno de los menúes más baratos.

En las ultimas horas Telefe anunció el debut de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, que será el próximo lunes 22 de febrero, a las 22.30. En esta nueva edición participarán Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, la actriz Georgina Barbarossa y el mediático Alex,Carmen Barbieri y Claudia Fontán.

Mientras se cerraba la convocatoria, también se conoció que Fede Bal será el host de los contenidos digitales que se generen alrededor del programa. El actor, que fue uno de los participantes más controvertidos de la primera edición, estará a cargo de la tarea que había desempeñado Flor Vigna.

SEGUÍ LEYENDO

Bandana cumple 20 años: la razón por la cual se separaron en pleno éxito y la posibilidad cierta de volver a juntarse

El nuevo romance de Sofia Richie en Miami, el extravagante look de Cardi B en West Hollywood

El inicio de la segunda temporada de Masterchef Celebrity tiene día y horario confirmado