El descargo de Karina la Princesita ante la represión policial que sufrió la amiga de Úrsula: “Casi pierde el ojo”

Karina La Princesita mostró indignación ante el accionar policial sobre los vecinos de Rojas que pidieron justicia por Úrsula Bahillo, la chica asesinada por su ex pareja

Muchas personalidades se unieron al reclamo de justicia tras conocerse el femicidio de Úrsula Bahillo en manos del policía Matías Martínez, ocurrido en la ciudad bonaerense de Rojas.

Entre ellas, Karina La Princesita se hizo eco de una nota de Infobae que reflejó la represión policial a quienes fueron a reclamar ante la comisaría municipal: “La saqué barata, cinco centímetros más y me sacaban el ojo”, dijo Nerina, amiga de Úrsula. Ese recorte es el que Karina captó con su celular y compartió en sus Instagram Stories.

“La chica sola pidiendo justicia por su amiga. Le disparan y casi pierde el ojo. Qué bien la policía de Rojas. Indignada”, escribió la cantante a modo de epígrafe.

Horas antes, la cantante de Corazón Mentiroso, había compartido una foto del femicida Matías Martínez junto con el hashtag #JusticiaPorUrsula.

Martínez se encontraba separado de la Policía Bonaerense con licencia psiquiátrica. Además, había sido despojado de su arma reglamentaria. El asesinato de Úrsula lo cometió con un cuchillo de carnicero, degollándola y apuñalándola repetidas veces en su abdomen y su espalda. Cuando la policía llegó al lugar del hecho, encontró a Martínez con un tajo hecho con el mismo cuchillo con el que perpetró el femicidio. Ahora está internado con custodia policial en el Hospital San José de Pergamino, aún sin fecha para ser indagado por el fiscal Sergio Terrón.

La story de Instagram de Karina La Princesita en la que mostró indignación por la represión policial en Rojas (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Como tantas otras mujeres en Argentina y el mundo, Karina también sufrió de violencia de género. En marzo del año pasado y vía Twitter relató con detalles una situación de acoso sexual: “A mí una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca. En ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de donde saqué fuerzas para soltarme y salir corriendo. Por eso me preocupo tanto cuando van solas a los shows y eso”, escribió.

“Lo peor es que, otro día, voy a reunirme con una amiga y veo en el kiosco a ese mismo señor. Le digo ‘¿te acordás lo que te conté? Era él’. Y no me creyó. Me dijo que era imposible. Que ese era un vecino y que era incapaz. Y no pude hacer más”, amplió ante sus seguidores.

El twitt de Karina La Princesita relatando una situación de acoso sexual que sufrió (Foto: Twitter @kari_prince)

En 2019 y en una entrevista con Andrea Politti, la cantante relató tristes escenas de su infancia, transcurrida en un hogar en el que reinaba la violencia machista. “Veía como papá le pegaba a mamá. A mi papá le pedí perdón porque hubo detalles que eran muy fuertes y los he contado en algún momento, porque sentía esa necesidad. Por ejemplo, le ponía un arma en la cabeza y nos preguntaba: ‘¿La mato o no la mato?’. Era como muy fuerte. Hoy agradezco poder contarlo así y no desde el lado de la victimización”, contó.

En aquella ocasión también dejó una reflexión, apuntando a resolver la problemática desde los hogares: “Cuando uno es criado de cierta manera, después tiene que romper con ciertos patrones. Muchas de la problemática que tenemos nosotros en la vida es un poco por lo que hemos vivido de niños. Yo estaba acostumbrada y había naturalizado la violencia. Para mí, era algo normal, todos los días de nuestras vidas eran así”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

SEGUÍ LEYENDO

La reacción de Morena Rial tras las críticas por su festejo de cumpleaños

Andrea Rincón contó que Nancy Dupláa y Pablo Echarri la ayudaron a recuperarse de sus adicciones: “Tienen una imagen de papá y mamá”

Polémica en las redes por las porciones de los platos del restaurante de Germán Martitegui: cómo es la cocina de autor y el menú de pasos