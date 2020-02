“Ya que salió el tema, quiero aprovechar para darles fuerzas a todas las personas que hayan vivido o estén viviendo algo similar. Es importante que estos temas se hablen para que sigamos tomando conciencia como sociedad. Es muy triste, doloroso y tiene que terminar”, agregó Sofía que también le respondió a un usuario que le marcó que al momento de la grabación del ciclo “tenía unos kilitos de más”. “Soy de cara redonda y en ese momento tenía unos kilitos de más. Engordo y se me van a los cachetes, o donde más se me nota. Pero más allá de lo físico, creo que lo importante acá es el tema del que estaba hablando: Femicidio. Delicadísimo y sensible. Mujeres fuertes”.