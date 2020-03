“Tuve una sensación de mierda al leer, como todos los días, casos de femicidios, niñas asesinadas, mujeres mutiladas, quemadas. Me impactó, me frustró, me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los putos días voy a leer una noticia de un femicidio. De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre.... ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!”, dijo, indignada.