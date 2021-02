Se difundieron audios del equipo médico de Diego Maradona y Gianinna estalló: “¿A cuántos cubren los mismos que juzgan a mi papá?”

Diego y Gianinna Maradona

Este lunes, mientras en Fantino a la tarde se difundían audios inéditos del personal médico que atendió a Diego Maradona durante sus últimos días, y los panelistas del ciclo conducido por Alejandro Fantino en América debatían sobre los cuidados que recibió el astro y la responsabilidad que podría haber tenido su familia en el fatal desenlace. Entonces, Gianinna Maradona desató toda su furia en Twitter.

“Los jueces de moral de la tv me aniquilan. Perdón hijo”, comenzó diciendo la madre de Benjamín Agüero. Y, frente a un comentario de un seguidor, que dijo que su pequeño lo iba a amar incondicionalmente a su abuelo, señaló: “Espero que así sea y no quiera quedarse a vivir en Inglaterra”.

El tuit de Gianinna

Lo cierto es que, a medida que se desarrollaba el tema, Gianinna fue aumentando su enojo y realizó una serie de publicaciones, sin señalar si refería a algún integrante en particular del ciclo en el que además del conductor estaban presentes Luis Ventura, Marcela Tauro, Eduardo Bataglia, Cora De Barbieri y María Fernanda Carbonell, además de la doctora Mariana Gallego y el abogado Rodolfo Baqué.

“Yo me senté en la fiscalía y conté cosas tan íntimas que rogaba que nunca salgan de ahí, salieron y hoy no tengo lugar seguro para exponer NADA. ¿Y qué se hace en mi caso? ¿No colaborás con la Justicia porque después los periodistas hacen mil programas y suposiciones sobre vos?”, preguntó indignada Gianinna.

Y siguió: “Mi papá por muchos años fue señalado como el más hijo de pu... por el adulterio que ejercía en su matrimonio. Por haber asumido su enfermedad mi apellido era Maradroga. Juzgado hasta sus últimos días. ¿A cuántos cubren los mismos que juzgan a mi papá? ¿Y sus vidas? ¿Cuántos sin tabique en tv?”.

Por último, la hija menor de Claudia Villafañe dejó una inquietante pregunta sin aclarar a quién estaba dirigida: “Mi papá podía dormir tranquilo que si con Dalma íbamos a que nos hagan una rinoscopia salía todo espectacular. ¿Vos?”.

La hija de Diego manifestó su enojo en Twitter

En los audios difundidos en el programa de Fantino, que se titularon como “El día que empezó a morir Maradona”, se escuchaba al Jefe acompañante terapéutico del astro, Carlos Cotaro, diciendo: “Ahí me informa Alejandro que fueron a hablar Maxi y Johny con él, porque está bastante molesto por el tema de que haya acompañantes. Así que van a hablar. Creemos que nuestra parte es útil. Ojalá que lo pueda entender. Y si no, si nos tenemos que correr nos corremos. No hay problema. Trataremos de seguir en contacto. Pero esperemos que no sea la voluntad de él, porque si vamos a hacer todo lo que él quiere estamos al horno”.

Luego, el mismo profesional manifestaba: “Lo más fácil es decir que no lo quiere a él o quiere empezar a cambiar gente. Yo le dije a Alejandro: ‘Si no quieren que vos estés, que llamen al equipo tratante, que llamen a las hijas. Y así, como lo armaron entre todos, lo volvemos a desarmar con el consentimiento de todos’. Me parece que es lo correcto. Había salido mi hermano porque se fue hasta la puerta del country y le dije: ‘No, volvé'. Y volvió. No es así, porque esto es una cuestión de responsabilidad. Nosotros tomamos una responsabilidad y la cumplimos. Así que estamos a disposición de lo que necesite la familia. Si en algún momento la familia decide que nos tenemos que correr, no hay ningún problema y nos corremos. Pero, hasta tanto, vamos a seguir”.





En otro audio, la psiquiatra Agustina Cosachov aseguraba: “No Carlos, es un malentendido. No se toman decisiones así. Lógicamente que podía pasar esto, que Diego a algunas personas no acepte. Pero no importa, no es una decisión de él. Ya lo acordamos todos previamente. Él tiene que tener acompañante terapéutico 24 hs. y enfermeros 24 hs. No es algo negociable eso. Así que no es que él va a decidir. Porque si empezamos así, después nos vamos a ir quedando sin gente y va a volver a lo mismo de antes. El tratamiento es otra cosa. Las decisiones las tomamos la familia y el equipo terapéutico en el caso de pensar en prescindir de algún integrante del tratamiento. No está despedido nadie”.

Finalmente, se dio a conocer un mensaje grabado que sería del psicólogo Carlos Díaz y decía: “Coincido con Agustina. Estamos hablando de un paciente que venía en carrera de consumo y ahora sale de una internación. No está en condiciones de tomar decisiones en relación a su tratamiento. Me parece que acá lo fundamental es entender que no hay opción. No hay margen para maniobrar. Y la verdad es que si ya empezamos a ceder frente a esto tenemos las horas contadas para que vuelva a consumir sin saber cómo va a terminar. Sí, entendiendo que va a terminar muy mal. Entonces, tratemos de ponernos firmes y de tener cintura, para poder ir llevándolo a Diego. Obvio, es difícil para él este nuevo estilo de vida. Pero hay que tratar de tener un poquito de margen para poder ir trabajándolo psicoterapéuticamente. Yo lo voy a ver el fin de semana, pero por favor, tengamos cintura y tratemos de ir llevándolo de la mejor manera”.

