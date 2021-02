Debutó Corte & Confección famosos y el Tucu López sorprendió al revelar que le tiene fobia a los botones: “Me dan asco”

Andrea Politti, conductora del reality de moda

Este lunes, ElTrece renovó su programación de las tardes con una apuesta fuerte para ganar la batalla del rating: el regreso de Corte & Confección, el programa sobre moda producido por LaFlia. A partir de las 16 hs., la conductora y actriz Andrea Politti debutó con la cuarta temporada del ciclo que, por primera vez, será en su versión famosos.

Del reality participan doce celebridades: Nora Cárpena, Aníbal Pachano, Pachu Peña, Adriana Salgueiro, el Bicho Gómez, María Fernanda Callejón, Anita Martínez, Mario Guerci, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Miriam Lanzoni y el Tucu López,

En cada programa, las figuras deben demostrar su creatividad, su talento y su capacidad para aprender, evolucionar y adaptarse a las diferentes consignas propuestas. Y, para ello, cada concursante cuanta con la asistencia de un diseñador de indumentaria, seleccionado entre los ex participantes de los ciclos anteriores.

“Y se abren las puertas de este taller maravilloso, tenemos una casa nueva, qué linda”, afirmó Politti apenas ingresó al estudio. “Vamos a vivir muchas emociones, se van a encontrar con muchos desafíos nuestros famosos”, señaló la conductora y empezó a presentar a cada uno de los concursantes. Lo llamativo fue cuando contó que uno de los famosos padece una extraña fobia que podría traerle complicaciones en el certamen.

Tucu López explicó su fobia a los botones (Video: Corte & Confección, El Trece)

“El es locutor, conductor y amante del color negro. Es carpintero, muy habilidoso con las manos. ¿Qué habilidad tendrá? Pero tiene un detalle que apenas llegue le voy a preguntar. Es fóbico a los botones. Esto es verdad, no es un chiste. La gente puede pensar que esto no existe, pero sí”, aseguró Andrea al darle la bienvenida al Tucu López.

“Los botones me dan asco. No sé de dónde viene... Lo que me pasa es el que el botón de plástico o que tenga agujeritos me da asco”, reconoció el actual novio de la actriz Jimena Barón. Y, enseguida, le agradeció a las chicas del vestuario por haberle sacado a su delantal de trabajo los botones. “¡No buttons! Perfecto”, celebró el locutor.

El protagonista del espectáculo SEX padece una fobia extraña que es el miedo irracional y persistente a los botones. Las personas que tienen este tipo de fobia tienden a evitar usar ropa con botones y a cambiarla por atuendos con cierre o sin ningún accesorio. También se conoce como “koumpounophobia”, un miedo estrechamente vinculado al miedo de objetos circulares o nulos.

En una entrevista con Teleshow, López había asegurado que no usa ninguna ropa que tenga botones, salvo que sean metálicos. “Cuando me tengo que poner una camisa, depende cómo estoy necesito alguien que me dé una mano, me tienen que prender la camisa”, afirmó. Luego, agregó que también sufre si ve a una persona usando botones: “Si estoy comiendo con vos y tenés algo con botones, me agarra asco, repulsión, no sé por qué, no lo he llevado todavía a terapia”.

En el primer desafío de Corte & Confección, llamado”Divas de todos los tiempos”, los concursantes debieron copiar los vestidos de grandes estrellas como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Xuxa y Natalia Oreiro. “Tienen 90 minutos para hacerlo”, sentenció la conductora.

Sus confecciones fueron evaluadas por el jurado de especialistas integrado por tres grandes representantes de la moda: los reconocidos diseñadores Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta. En tanto, Matilda Blanco, una experta en moda y estilo, se desempeñó como jefa de taller.

