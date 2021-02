El mensaje emotivo de Jorge Rial por el cumpleaños de su hija, Morena: “Gracias por hacerme asumir el rol más difícil del mundo, ser padre”

Jorge Rial y su hija Morena (Mario Sar / Teleshow)

Este 8 de febrero, Morena Rial festeja su cumpleaños número 22 en Villa Carlos Paz, donde está haciendo su primera temporada teatral de verano con la comedia La Mentirita, junto con Freddy Villareal, Iliana Calabró, René Bertrand, Rodrigo Noya y Laura Bruni en el teatro del Lago.

En este día tan especial, Jorge Rial le dedicó un emotivo mensaje a su hija a través de su cuenta oficial de Instagram. El conductor publicó una imagen de la actriz y su nieto, Francesco Benicio. “Me quedo con esta foto. La transición de hija a madre. De nena a mujer. Y siempre a tu lado. ¡¡¡Quiero más sonrisas como esa!!!”, señaló el periodista.

“Que tengas el mejor día de tu vida. Disfruta. Todo está bien. La felicidad está siempre a la vuelta de la esquina. Gracias por el hermoso nieto que me diste. Gracias por hacerme asumir el rol más difícil del mundo: ser padre. Te amo. Con todo y pese a todo. Feliz cumple!!!”, finalizó Rial. Morena le respondió en la red social: “Te amamos mucho, papá ♥️♥️♥️♥️”.

El posteo de Jorge Rial por el cumple de Morena

Hace dos semanas, Jorge aprovechó para hacerse una escapada a Córdoba durante sus vacaciones y estuvo presente en una de las funciones de la obra teatral La Mentirita, acompañado por su hija Rocío Rial, su esposa Romina Pereiro y las pequeñas Violeta y Emma, las hijas de la nutricionista.

Las relaciones entre padres e hijos nunca son fáciles y suele haber peleas y discusiones, pero, el amor siempre está presente. Luego de varias idas y vueltas, el periodista y su hija se reconciliaron y dejaron atrás sus diferencias, porque al final de todo lo único que importa es la unión de la familia.

Jorge Rial y su familia fueron a ver La Mentirita y posaron con el elenco (Mario Sar)

Cuando Morena hizo su debut teatral, se sorprendió al encontrar dos hermosos ramos de flores de regalo. Uno se lo había enviado su papá con un mensaje de amor y de apoyo. “¡Hija TE AMO! No hace falta que te lo escriba, pero lo hago para que se te grabe eso y que tenés una familia que te banca. ¡Muchos éxitos para hoy!”, le escribió Rial. Morena publicó en Instagram una foto de este regalo y le contestó: “Te amo, pa”.

Romina Pereiro también le mandó un ramo, con una tierna dedicatoria. “More: tenés el mundo a tus pies y una familia que te acompaña para que elijas tu camino y la rompas, como lo vas a hacer hoy”. Apenas los recibió, la también cantante subió las imágenes a sus historias de Instagram.

Por otra parte, la semana pasada Rial anunció que no volverá a conducir Intrusos, el programa de espectáculos emblema de América. “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, dijo el periodista.

Por último, dio detalles de su nuevo proyecto televisivo que se llamará TvNostra y se emitirá en el prime time de América: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.





