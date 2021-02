El misterioso mensaje de Verónica Ojeda, en medio de la lucha por la herencia y la investigación de la muerte de Diego Maradona

Verónica Ojeda y Diego Maradona estuvieron en pareja durante ocho años

En la madrugada de este lunes, Verónica Ojeda utilizó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje que llamó la atención de sus 250 mil seguidores en la red social. Incluso, decidió fijar el tuit en su perfil con el objetivo de que quien vaya a buscar sus últimos posteos, encuentre siempre ese en primer lugar, y que no se pierda entre otros comentarios.

¿Qué compartió? Dos imágenes con una significativa frase: “Siempre serás el malo”, reza la primera, y en la segunda continúa el mensaje: “En una historia mal contada…”. Es decir, y completando el mensaje, según el sentido posteo que realizó Verónica Ojeda, consideró: “Siempre serás el malo en una historia mal contada”.

El posteo de Verónica Ojeda en Twitter

La ex pareja de Diego Maradona -con quien estuvo durante ocho años y fruto de su relación nació Dieguito Fernando- se limitó a compartir la imagen con la frase y no escribió ningún otro mensaje con sus palabras. De manera tal que no quedó claro el contexto de su posteo ya que por estos días hay varios frentes abiertos.

Por un lado, la disputa por la herencia del ídolo: la profesora de gimnasia representa a su hijo (que en los próximos días cumple 8 años) en las negociaciones con Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior. Según pudo saber Teleshow , Verónica no habría pedido ningún objeto en particular de los que se encuentran en las bauleras en donde Maradona guardaba las pertenencias de sus casa de Dubái y Brandsen: solo quiere recuperar las fotos de su hijo con Diego para que el día de mañana Dieguito pueda tener un recuerdo de su padre. Sin embargo, hasta que Diego Junior no viaje de Italia a la Argentina, ninguno de los herederos podrá hacer la sucesión.

Hasta el momento de su muerte, Diego Maradona había reconocido cinco hijos: Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando, Jana y Diego Junior

Por otro lado, la Justicia investiga la muerte de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre. El ídolo murió a causa de una falla cardíaca pero el rol de los jueces es determinar si estaba bien cuidado en la casa de Tigre en la que, supuestamente, se llevaba a cabo una internación domiciliaria.

La autopsia practicada la misma noche de su fallecimiento determinó que Diego Maradona murió, principalmente, por una insuficiencia cardíaca, pero el ídolo no tenía un cardiólogo. El resultado del estudio también arrojó que tenía cirrosis, pero todo indica que no tenía un especialista que controlara su hígado. Así como tampoco tenía un médico de cabecera.

Ese médico de cabecera, para la Justicia, sería Leopoldo Luque. El neurocirujano se hizo cargo de ese rol clave en una carta enviada a mediados de 2020 a la Justicia de Miami en el marco de una demanda de Diego contra Claudia Villafañe por varios departamentos en la ciudad del estado de Florida. “Soy el encargado de la salud física y mental de Diego Maradona”, afirmó por aquel entonces en el documento.

Mientras tanto, Verónica Ojeda se dedica a contener a su hijo y acompañarlo en el proceso: desde los distintos tratamientos que realiza hace años hasta el duelo por la muerte de su padre. Y si bien no explicó a qué se debe la frase que compartió la madrugada de este lunes, dejó en claro que se refiere a la historia que vivió con Diego Maradona. Y que hoy solo ella sabe qué fue lo sucedió durante el tiempo que estuvieron juntos y lo que sucedió luego, estos últimos años, como padres del hijo que tuvieron juntos.

