Marcelo Tinelli habló de todo con sus seguidores: los tatuajes de Cande, sus comidas favoritas y su vuelta a la tele

Durante la madrugada de este sábado y para mitigar el insomnio que admitió estar transitando, Marcelo Tinelli decidió abrir las preguntas a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram. Es la segunda vez en dos semanas que lo hace: a fines de enero respondió 20 consultas entre las que tocó su vuelta a la televisión, la situación en San Lorenzo y la vacuna rusa contra el coronavirus. Esta vez, fueron 36 los interrogantes respondidos, entre los cuáles volvió a tocar algunas temáticas, aunque también dio definiciones sobre su futuro inmediato en la televisión, el club que preside, su familia y más detalles íntimos de su persona.

Eran las 4, ya entrada la madrugada, cuando Tinelli abrió el fuego. “¿Que hacés, rey?”, le preguntaron y dijo “Tomando café en una noche de insomnio”, para describir su momento. Sobre su futuro en la televisión, reafirmó que “si todo va bien” volverá en los “primeros días de abril”. Ante la pregunta sobre si alguna vez volverá el formato de Videomatch, prometió que “este año vamos a hacer humor”. Sobre La Academia, el formato que reemplazará al Bailando por un Sueño, dijo que habrá “entre 20 y 22 participantes”, que el formato se le ocurrió a él y una certeza: “¿Te gustaría que Angela Leiva esté en La Academia?”, preguntó un fan y Tinelli aseguró que “va a estar”.

Cuándo volverá a la tele y cuál es su plato de comida favorito: respuestas de Marcelo Tinelli a sus seguidores (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Ante el panorama desolador de la ficción argentina, alguien le preguntó qué va a pasar con la ficción y Marcelo dijo que “nosotros tenemos varios proyectos de ficción y algo vamos a hacer”. En tanto, afirmó extrañar a la televisión.

La otra gran pasión laboral de Tinelli es San Lorenzo de Almagro, club del cual es su presidente. Por lo tanto, hubo lugar para los “cuervos”: “No es fácil (ser el presidente). Pero es hermoso. Transformar la vida del club y de los socios es algo que me enorgullece”, dijo sobre su tarea. Prometió que habrá una nueva camiseta “para el 2022″, que “sería algo maravilloso” obtener la segunda Copa Libertadores de América, que la vuelta a Boedo viene “muy bien” y, de alguna manera, le bajó el pulgar a la posible llegada de Angel “Pika” Cardozo Lucena, mediocampista de la selección paraguaya de fútbol: “Difícil por el valor”, cerró.

El insomnio y la tele, algunas de las cuestiones a las que se abrió Marcelo Tinelli en la madrugada del sábado (Foto: Instagram @marcelotinelli)

En el plano personal, dejó varias impresiones. Ante todo, se definió “ariano a full” y aseguró amar “muchísimo” a sus seguidores “porque son muy cariñosos y respetuosos”. ¿Hace ejercicio? “A full. 2 o 3 veces por semana”. ¿Comida favorita? “Milanesas con papas fritas”. ¿Sabor de helado favorito? “Dulce de leche granizado”. ¿Serie o película? “Serie”. ¿Película favorita? “El Gran Pez”. ¿Actividades favoritas en los tiempos libres? “Estar con mi familia. Hacer un asadito. Juntarme con amigos. Viajar”.

Entre ser presidente y hacer un asado, las definiciones de Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Poco antes de abrir lugar a las preguntas en sus Instagram Stories, Tinelli había publicado una frase de tono motivacional: “Existen personas que continuamente buscan conflictos. No lo tomes personal. La batalla que están luchando no es contigo. Es contra ellos mismos”. Le consultaron si iba para alguien en particular y Marcelo esquivó el bulto: “A nadie en especial. A aquellas personas que buscan los conflictos y que viven en un mar de suposiciones, muchas alejadas de la realidad”.

La paternidad y el futuro de la ficción, más preguntas para Marcelo Tinelli (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Como a muchas personalidades públicas, a Tinelli también le hacen cuestionamientos respectos a la coyuntura. En ese sentido, volvieron a preguntarle si se ve como presidente del país, y dijo: “Me gustaría algún día incursionar en la función pública, pero en un cargo ejecutivo diferente”. También le preguntaron su opinión sobre los jóvenes que abandonan la Argentina y respondió: “Respeto mucho las decisiones que seguramente tienen que ver con sus situaciones personales o familiares. Yo amo a mi país y quiero vivir acá”. Además, reafirmó su intención de vacunarse contra el coronavirus: “Me la pongo sin dudar. Obvio, después que se la hayan aplicado al personal esencial que está en la primera línea de la batalla contra el virus”, dijo.

Tinelli siempre se mostró familiero y muy cercano a sus hijos. En ese sentido, alguien le pidió su opinión sobre los tatuajes de Candelaria y él dijo: “Me fascinan”. Le preguntaron si extrañaba a alguien en este momento y no dudó: “A mis viejos”. Dijo no engancharse con los videojuegos, aunque contó que “mis hijos varones juegan los dos”. Y, como última pregunta, eligió una muy especial: “¿Te gustaría ser padre otra vez?”. “Fábrica cerrada”, sentenció el papá de Micaela, Cande, Francisco, Juana y Lorenzo.

