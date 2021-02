Soledad Fandiño contó que tiene coronavirus: “Sigamos cuidándonos entre todos”

Soledad Fandiño se hisopó y dio positivo (Foto: @soledadfandiño)

“Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”, escribió Soledad Fandiño, conductora de Santo sábado, por América, en su cuenta de Instagram. Fue para confirmar que se contagió de coronavirus y además dejar un mensaje: “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos”.

Frente a esta ausencia, la emisión nocturna del programa de hoy tendrá solo a Guillermo El Pelado López a cargo del ciclo. Siempre a la espera de que la actriz evolucione favorablemente y en quince días pueda volver al programa que repasa –con material de archivo– la semana del espectáculo local. Instalada en Buenos Aires desde hace ya varios años, la ex mujer de René Perez, cantante de Calle 13, tiene un hijo, Milo, de seis años.

La historia que subió la actriz a Instagram (Foto: @solefandiño)

Tras su separación con el músico, a fines del 2017 y después de siete años de relación, Soledad se sumó a varios proyectos en nuestro país. En 2018 fue una de las integrantes de Bailando por un sueño y en el 2019 participó de El Host, el ciclo de Adrián Suar para Fox. Además, integró el elenco de la tira Argentina, tierra de amor y venganza con Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña.

A principios del año pasado viajó a Miami para integrar la versión para Latinoamérica de la exitosa ficción argentina 100 días para enamorarse, pero la pandemia cambió sus planes y la trajo de nuevo a Buenos Aires, dónde pasó la cuarentena junto a su hijo. En la actualidad y desde Navidad, Milo se encuentra viviendo en Puerto Rico, junto a su padre, con quien no había podido estar desde marzo del año pasado. Es decir que frente al contagio de su mamá, no está en peligro.

Aparentemente sola en materia de amores, Soledad Fandiño no está oficialmente en pareja desde el verano pasado, cuando terminó una breve pero sonante relación con el productor Nacho Lecouna, ex de Candelaria Tinelli. Antes hubo rumores de romance con el futbolista Pocho Lavezzi, con el tenista Pico Mónaco, con el productor Nacho Viale, con el empresario Martín Brenna y con los actores Nicolás Furtado y Diego Boneta. Ninguno fue confirmado.

Soledad Fandiño siempre vinculada a la música

Lo cierto es que desde su separación del líder de Calle 13 –con quien siempre mantuvo una excelente relación– la bellísima actriz que en su juventud estuvo de novia con Nicolás Cabré –2008 al 2020–, no volvió a convivir con nadie. “Mi relación por suerte quedó muy bien. Tenemos un hijo y él vive de gira, está de un lado para el otro y podemos coordinar y organizarnos bien”, contó cuando se separó en Los ángeles de la mañana. “Que él estuviera de gira no fue la razón de la separación porque nosotros estuvimos casados y él tenía el mismo trabajo. Nos dimos cuenta que los dos queríamos cosas distintas. Llegó un momento en el que buscábamos cosas distintas de la vida y por suerte nos llevamos bien, tenemos una relación de amistad y pudimos entendernos”, agregó en aquel momento a cerca del padre de su hijo.

Y en relación a Cabré, Fandiño hizo reír hace unas semanas en Santo sábado cuando recordó su pelea con Laurita Fernández en el Bailando, allá por 2018. Ocurrió durante el ciclo de Tinelli, cuando en medio de programa Soledad se refirió a que Laurita, por entonces actual pareja de Nicolás Cabré, había dicho no conocerla, como ninguneándola. “Cuando yo empecé a laburar estabas viviendo en el exterior”, aclaró la bailarina apelando a la ironía y agregó: “Yo no necesito saber qué hizo el otro en su vida para juzgar un baile”. Y para terminar, apuntó que sí la ubicaba como modelo, más que como actriz. Para que Fandiño monte en cólera y le responda con una frase memorable: “Sino preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.

