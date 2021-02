John Travolta recreó el icónico baile de Grease junto a su hija Ella

El momento del comercial en el que John Travolta y su hija Ella recrearon el icónico baile de Grease

Desde que fue lanzada en 1978, la película Grease marcó a muchas generaciones de jóvenes: el final de unas vacaciones dio inicio al amor entre Danny Zuko y Sandy Olsson, interpretados por John Travolta y Olivia Newton-John, respectivamente. El amor entre un estadounidense y una australiana que debía volver a su país de origen, se vio cruzado por la rebeldía y la inocencia, el baile y la diversión, todo bajo el abrasador y excitante calor del verano.

Más de 40 años después, Travolta volvió a hacer el mismo pasó que generó el desenfreno en la fiesta de fin de curso, en el punto cúlmine de la película. Pero esta vez fue sin Newton-John ni en el gimnasio del colegio ni tampoco al ritmo de la canción Born to Hand Jive: lo hizo en un jardín, junto a su hija Ella y con Sunday Best (del grupo Surfaces) de fondo.

En la semana previa al Super Bowl, participó de una publicidad que refleja a distintas personalidades disfrutando de su jardín. Además de Travolta y su hija Ella, aparecen la conductora de televisión Martha Stewart y también el actor Leslie David Baker, conocido por ser intérprete en la versión norteamericana de la serie The Office.

La escena original de "Grease": el desenfreno en un baile de fin de curso, que quedó para siempre en el recuerdo de varias generaciones

Antes de bailar, Travolta parece querer activar el botón de rec para hacer un TikTok junto a su hija. “Papá, es el botón rojo...”, le indica Ella. “Lo sé”, responde él. “Papá, ¡el rojo!”, insiste la joven. “¡Ya sé!”, dice Travolta, poco antes de tomar su lugar en la pista improvisada y bailar junto a su hija.

El baile se dio ante la atenta mirada de Martha Stewart, que en este caso interpreta a una vecina de la pareja entre padre e hija. “Still got it!” (¡Todavía lo tiene!), certifica Stewart respecto a las habilidades de Travolta como bailarín, para darle un cierre al gag.

El comercial completo, en el que también participan Leslie David Baker y Martha Stewart

No es la primera vez que padre e hija bailaron juntos: el año pasado y un mes después de la muerte de Kelly Preston -mamá de Ella- John y su hija le rindieron un sentido tributo a la actriz, fallecida después de pelear contra un cáncer de mama.

“Nunca conocí alguien más valiente, fuerte, hermosa y amorosa. Cualquiera que haya sido lo suficientemente afortunado de haberte conocido o de simplemente estar en tu presencia estará de acuerdo en que tenías un brillo y una luz que nunca dejaba de brillar y que hacía que todo el mundo a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por apoyarme siempre y en toda circunstancia. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Hiciste la vida tan hermosa y sé que lo seguirás haciendo siempre. Te quiero mucho mamá”, publicó Ella en su Instagram tras la muerte de Preston.

Ella Travolta también es actriz. Participó de películas como Papás a la fuerza y también en programas televisivos como Entertainment Tonight y Made in Hollywood.

Ser hija de padres famosos le trajo algún disgusto a la joven Ella, de casi 21 años (los cumple en abril). Hace algún tiempo reveló que sufrió bullying en sus años escolares, tanto por la fama heredada como por su aspecto físico. “La gente me dice que estoy gorda. OK, estoy orgullosa de mi peso y si no te gusta, andate a la mierda”, disparó en Twitter.

