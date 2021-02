Ricardo Darín: “En el corto y mediano plazo vamos a ver las consecuencias del aislamiento”

Ricardo Darín: habló sbre el manejo de la pandemia en el país y en el mundo (Audio: Pan y Circo - Radio Rivadavia)

En una distendida charla con Jonatan Viale, en el nuevo ciclo Pan y Circo que debutó esta semana por Radio Rivadavia a las 15 horas, Ricardo Darín se abrió como nunca y no solo contó detalles sobre cómo vivió esta pandemia, sino que incluso se animó a dar su opinión sobre cómo se manejó en Argentina esta crisis mundial sin precedentes.

“Los gobiernos de todo el mundo están haciendo lo que pueden, con los recursos que disponen. Hay una cuestión de percepción que vos podés decir me dijeren tal cosa y están haciendo tal otra. Han virado sobre la marcha. Han ido para atrás, han dicho y desdicho. Pero al final de todos los análisis, están haciendo lo que pueden. Esto es algo absolutamente impensado”, expresó al ser consultado por el periodista.

En la particular situación de Argentina, coincidió en que esta crisis apareció en un momento crítico del país. “Depende de cómo te agarre parado en el camino. Y yo creo a a nosotros no nos agarró muy bien parados. A pesar de que tuvimos la ventaja de ver venir este tsunami con un poco de amortiguación por tiempo. Vimos Asia, Europa. Creo que en algunos términos se hicieron cosas bien. El mayor de los temores era que colapsara el sistema de salud no solo de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Y se enfrentó la situación como pudo. Y bastante hidalgamente quedamos bien parados frente a eso. Es posible que la cuarentena, el acuartelamiento haya sido extenso, pero también es posible que responder a esto es difícil porque todos los días cambiaban los parámetros”, señaló.

A su vez, también se refirió a los efectos que puede producir el aislamiento, producto de las estrictas cuarentenas. “La soledad bien entendida y en buenos términos puede se runa situación agradable y reflexiva, pero en otros caos puede ser una encerrona, es decir, puede llevar a la depresión y la depresión es uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo en este momento y del que se habla muy poco”, destacó.. Y especificó: “El bajar la guardia, el sentirte vencido...parte del sistema inmunológico se alimenta específicamente de nuestro estado de ánimo. De eso mucho no se habla porque ponemos por delante las cosas más urgentes, y vamos dejando para el lunes, metafóricamente, los otros aspectos, las otras consecuencias, los daños colaterales. Yo creo que en el corto, mediano y largo plazo, vamos a ver las consecuencias de los encierros, del aislamiento, la falta de cariño y de afecto”.

Paralelamente, también habló de cómo vivió los comienzos de la cuarentena estricta en mazo del año pasado. “Estuvimos con mi hijo conviviendo parte de la cuarentena, él se tuvo que ir por trabajo, pero estuvimos cinco meses en casa en Buenos Aires encerrados Flor, el Chino, Úrsula, yo y los perros”, dijo entre risas, y agregó: “Pero fue una experiencia maravillosa, la piloteamos muy bien”.

Por otra parte, también habló de sus miedos ante el coronavirus. “Nos hemos cuidado mucho, yo no tengo miedo a contagiarme, pero mis alarmas están mucho más prendidas con el Chino, mi hijo que está en España, donde hubo un rebrote, y tengo preocupación por mi hija pero por su trabajo está en contacto con mucha gente. Pero también ellos son adultos responsables y están cuidándose”

En el plano laboral, también reveló que tiene pendiente la realización de la película 1985, que tratará sobre el Juicio a las Juntas, pero lamentablemente aún no están aprobados los protocolos para llevarla a cabo. “La idea es hacerla en abril”, expresó al respecto. Además, tiene pendiente una gira teatral por España, pero dada la situación sanitaria de ese país, aun parece lejana la posibilidad de concretarla en el corto plazo. En esa línea, expresó que la situación del sector es crítica, porque muchas familias dependen del regreso de las actividades en la industria cinematográfica.

Por último, habló sobre Somos Uno, la iniciativa solidaria en la que participó junto a otras figuras. “Fue una campaña realmente maravillosa, que nos permitió llevar un poco de auxilio, solo un poco de auxilio a cuatro millones y medio de personas en la provincia de Buenos Aires con alimentos y artículos de higiene y para la salud. Haber formado parte de eso con un equipo de gente tan trasparente como Ginobili y Gaby Sabatini, me hace sentir cierto orgullo”, finalizó.





