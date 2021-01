Piloto de avión a los 7 años, un muerto en el baño y el día que lo “salvó” Brad Pitt: 60 frases y anécdotas poco conocidas de Ricardo Darín

Ricardo Darín (Gustavo Gavotti)

1. Nació en Buenos Aires el miércoles 16 de enero de 1957.

2. Su papá, Ricardo Darín se casó con la actriz Renée Rohuana. Ambos eran actores y componían un matrimonio en la tira Historias del abuelito que salía por canal 7. Cierta vez necesitaban tener un chico en brazos. Ricardo siempre estaba con ellos, lo vieron, lo caracterizaron y debutó: tenía dos años y medio. A los 9 años ya hacía publicidades y doblajes en las radios.

3. Según Darín, su padre era un hombre “irónico, distante, inteligente”. La relación con su esposa no era buena. Las discusiones con insultos eran frecuentes. A los 12 años, Ricardo se plantó y le dijo a su padre: “Vos te tenés que separar”. El hombre se quedó mirándolo y le preguntó “¿Estás seguro? La respuesta fue: “Sí, no seas gil”. Y su padre dejó el hogar.

4. Darín había hecho algunos trabajos artístico con sus padres, pero cuando su progenitor se fue decidió seguir trabajando como actor para poder ayudar a su mamá. También fue cajero y vendió disyuntores a domicilio

5. Para él y su hermana Alejandra -seis años menor- era muy importante el valor de la lealtad. Por eso, si se enojaba el peor insulto que podía decirle era “traidora”.

Reneé con sus hijos, Ricardo y Alejandra Darín (Fotos: Verónica Guerman / Teleshow)

6. Aunque su papá era hincha de San Lorenzo, él no se definió por ningún cuadro.

7. En España vive Daniela, su hermana, producto de la relación de su papá con otra mujer llamada Cristina. La única Darín que no se dedica al arte sino que es psicóloga.

8. A los siete años, su papá que además de actor era poeta, periodista e instructor y acróbata de aviones lo hizo pilotear un avión. Luego, cuando tuvo diez, su padre quería convencer a un productor de filmar una historia con aviones. Despegaron y a los minutos, Darín ve al avión estrellarse contra el suelo. Quedó congelado de miedo pero entonces vio salir al productor de la cabina y a su padre con la cara ensangrentada. Apenas lo vio, le sonrió y le guiñó un ojo. Había logrado convencer al productor.

9. La primaria la cursó en el Mariano Acosta de Urquiza y Alsina, en ese momento solo de varones. Flaquito y de aspecto frágil solía ser molestado por otro grupo de chicos. Inventó que su papá había recibido en su casa a un amigo japonés que era cuarto Dan de karate que le enseñó ese arte marcial. Durante un tiempo le creyeron y no lo molestaron. Hasta que un compañero puso en duda la historia y le pegó una trompada que lo tiró al suelo. “Todo el colegio esperando mi reacción, del experto en karate. Tenía una lista de espera para pegarme. Desde el suelo, pegué un salto en el aire como había visto en las películas, como se cuadraban los ninjas. Ante mi estupor, mi compañero salió corriendo. Así sobreviví”, reveló en una entrevista. Le quedó una fobia muy fuerte a toda prepotencia verbal o física.

Ricardo, el Chino y Clara Darín chapoteando en la pileta. (Foto Instagram)

10. En su primaria dos recuerdos lo marcaron. La vez que en primer grado, descompuesto se hizo encima y el vicedirector, de apellido Gomar lo cambió y ayudó mientras el maestro llamaba a su casa. Pero en cuarto grado a un compañero que llegó tarde por enésima vez, el maestro le agarró el portafolio y lo estrelló contra la puerta.

11. Aunque no era muy buen alumno, tres años seguidos fue elegido el mejor compañero, algo que su papá -siempre reticente al elogio- se encargó de destacar.

12. Intentó entrar al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sacó una nota alta: 81. Pero ese año, por la gran cantidad de inscriptos, el puntaje mínimo para entrar se había elevado a… 82.

13. Se considera experto en tercer año del ciclo secundario. Lo hizo tres veces en los años 73; 74 y 75. No guarda un buen recuerdo de la escuela. En radio Vorterix narró: “En la escuela había algo mío que molestaba, no entiendo por qué recibí tantas agresiones. Les parecía que era un acto de soberbia de mi parte intentar hablar bien, eso me valió varias palizas. Todos los días era sobrevivir y creo que por eso no terminé de estudiar”.

Con Ricardo Darín, Pablo Codevilla y Germán Krauss, en 1980

14. De chico alguna vez pensó en ser veterinario y luego psiquiatra. Influyó el padre psiquiatra de un compañero del colegio. Darín siempre lo veía calmo, nada censor, amplio y muy tranquilo.

15. Jamás asistió a ningún taller, seminario ni escuela de teatro. Admite que no tuvo un aprendizaje basado en lo formal ni en lo técnico sino a partir de la observación de otros.

16. Su primer film protagónico fue La carpa del amor, de Adolfo Aristarain en 1979. En ese momento declaró “tengo ganas de hacer algo importante, buen cine, algo pesado que me mueva el piso”.

17. Formó parte del grupo de “los galancitos” de las novelas de Alberto Migré. Lo integraban Darío Grandinetti, Raúl Taibo, Jorge Mayorano y Carlos Calvo.

18. Con el equipo de los galancitos jugaban dos o tres partidos a beneficio por fin de semana. En la temporada de verano disputaban los encuentros en el estadio mundialista de Mar del Plata.

19. A comienzos de 1981 se enamoró de Susana Giménez y ella de él. La relación duró siete años. Ella había cumplido 33, el actor, 21.

Una foto que provocó polémica por una supuesta tercera mano. El actor, sin rodeos, dio una concisa respuesta: “Creo que era de Arturo Puig. Era un ensayo de Sugar, por eso supongo que es de él. Abrazo”.

20. Según Susana Giménez su romance con Darín terminó porque él quería tener hijos y ella no. “Él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento. A Ricardo no le interesaba mucho la plata. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida”, contó la conductora.

21. El noviazgo fue un escándalo para la época. Es que ella le lleva 12 años. “Y ahora parece más mayor él que yo. Los hombres se avejentan más rápido que las mujeres”, declaró ella.

Corría la década del 80 y Susana Giménez y Ricardo Darín eran una de las parejas más famosas y convocantes del espectáculo

22. De su historia de amor con la diva, Darín dijo: “Tuvimos mucha conexión, mucha química. Éramos príncipe y mendigo, todo junto”. Hasta le llegó a plantear una vida compartida. “Una noche en medio del escenario le dije que seamos pareja. Le propuse amor y todo eso y ella me sacó cagando”. Su relación lo ayudó a progresar en otros aspectos más allá del sentimental. “Mi primer departamento lo tuve gracias a ella, cuando hicimos teatro juntos, solo no lo hubiese logrado nunca”.

23. Las primeras veces que fue al programa de Susana le molestaba que ella tuviera una carpeta sobre la falda con temas y preguntas anotadas para hablar con él. Y se lo decía “yo no necesitaría una carpeta para preguntarle las cosas que me interesaría saber de ella”.

La diva nunca se alejó del actor. Mantuvieron una gran amistad que superó todas las barreras, al punto que la conductora compartió decenas de veces la intimidad familiar de los Darín. Verónica Guerman/Teleshow.com

24. Con Florencia Bas comenzaron su historia de amor a finales de 1987. Ella, de 18 años caminaba sobre la avenida Corrientes y encontró al actor que estaba comiendo en la pizzería Banchero. Florencia, que estudiaba traductorado de inglés, no reconoció al actor hasta que él salió del local a buscarla e intentar comenzar una conversación.

25. Confirmaron su amor en enero de 1988 mientras él hacia temporada con Sugar. El 18 de abril de ese año dieron el sí en el Registro Civil de Chacarita.

"No hay nada en el mundo que me guste más que estar con mi familia", asegura.

26. En 1999 la pareja decidió tomarse un tiempo y estuvieron separados dos años hasta que decidieron volver a apostar al amor.

27. Un día, durante ese tiempo en el que no estuvieron juntos -y del que prometieron no contar lo que hizo cada uno de su vida privada-, paseando por el barrio de Palermo, el actor vio la casa que durante su noviazgo con Florencia habían fantaseado con que sería su hogar. La compró y llamó a su entonces ex, se reconciliaron y no volvieron a separarse.

28. Durante su separación reconoció que la pasó mal y que lloró mucho. “El orden de las prioridades adoptó una dimensión más creíble. La soberbia sufrió un aconsejable golpe en la nuca. Me humanicé muchísimo”.

29. “Florencia es esa clase de compañeras que está siempre conteniéndote, pero sin pasarte ni una sola factura. Es que no lo hace por sacrificio, sino porque forma parte de lo que es y de lo que le gusta ser”. (Luz, marzo 2010).

"Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado. Es una luchadora feroz y no le tiene miedo a nada. Y lo que ella ha hecho por nuestros hijos es impresionante. Yo también he aportado mi grano de arena, pero no se puede comparar”.

30. Admitió que una vez probó cocaína pero nunca pastillas ni ácidos. Fuma marihuana por recomendación médica por una hernia de disco.

31. “Nunca me gustó correr detrás de la guita, lo que no significa que no me gusta ganar dinero”. (Perfil, octubre 2011).

32. En 1991 fue detenido un fin de semana acusado de comprar una 4x4 aprovechándose de un régimen especial para discapacitados. El Poder Judicial tardó una década para averiguar si era culpable o inocente. La causa penal prescribió pero el actor fue sobreseído por parte de la Aduana que lo desligó de cualquier sospecha. Cuando remataron el vehículo fue de incógnito al lugar para ver el destino de su camioneta pero llegó cuando ya se había rematado. “Lo que hicieron conmigo fue un delirio. Compré un auto en una concesionaria, a la vista de todo el mundo y se suponía que yo tenía que saber cómo ese auto entró al país”. En la calle, la gente lo paraba para decirle “creo en vos, quédate tranquilo”.

33. Conoció a Nicole Kidman pero se desilusionó. “Es linda, pero tiene una cara llamativamente alargada. No se nota porque tiene una pierna de tres metros y unos brazos iguales, pero la cara es larguísima”.

34. Con una generosidad poco frecuente, solo “de onda” y sin pedir nada a cambio, suele participar en cortos y trabajos finales de estudiantes de cine y producción audiovisual.

Su hija, Clara es diseñadora de moda. Su hijo, Chino, actor

35. “No pierdo la calma con facilidad, pero cuando la pierdo es bastante feo. Me hace perder la calma la estupidez”. (Siete días, septiembre de 2007).

36. Lee mucho los guiones que le llegan pero antes lo hace su mujer, Florencia. Darín reconoce que la escucha y lo ayuda a ordenar prioridades. Florencia suele leerlos a la mañana mientras el actor duerme. En la medida de lo posible, el actor intenta dar una devolución a sus autores.

37. Aunque se define muy “franelero” de andar diciendo “te quiero”, no suele recordar los aniversarios.

38. Cuando sus hijos, Clarita y Ricardito eran chicos un gran plan era ir a comer a lugares donde además pudieran jugar al bowling. También les gustaba poner música y bailar los cuatro.

39. Solía hablar con los chicos de la calle que lo paraban en los semáforos. A uno de ellos se lo llevó a trabajar como su asistente. Años después lo volvió a encontrar trabajando y estudiando.

No le gusta salir de compras ni siquiera para adquirir la propia

40. Una vez se encontró con un muerto en el baño del teatro Politeama. Lo miró y lo miró hasta que no tuvo dudas. El rigor mortis ya le crispaba las manos. Salió a pedir ayuda a los mozos, que atareados con las mesas no le prestaban atención. Solo después de un rato logró que llamaran una ambulancia.

41. El director Fabián Bielinsky que lo dirigió en Nueve Reinas y El aura destacaba su gran capacidad actoral y técnica depurada y por otro, su extraordinaria actitud de trabajo. “Se pone los proyectos al hombro y trabaja no solo para su persona, sino para toda la película”.

42. Se reconoce llorón algo que al principio lo avergonzaba. Pero un día leyó que Cortázar no reprimía sus emociones y se soltó.

43. Gran contador de anécdotas, esta que vivió con Messi es una de sus favoritas. “Veníamos de unas notas en radio, donde pasamos por un programa deportivo y yo había discutido con unos tipos por este tema de la exigencia del ídolo, le pedían que meta cuatro goles por partido, yo me calenté un poco y les dije algunas barbaridades y entonces el tipo me dijo claro, ‘vos lo defendés porque sos amigo’. Yo le digo, no, no sólo porque somos amigos sino porque me parece que es injusto’… Dicho sea de paso, ese mismo fin de semana Messi metió tres goles, así que me la anoté”, bromeó Darín al comienzo de su relato.

Protagonizó "Todos lo saben" con Javier Bardem y Penélope Cruz

44. La anécdota siguió: “Salimos de ahí y la chica (asistente de prensa) escuchó todo esto y habrá pensado ‘este se está haciendo que es amigo de Messi’. En el Paseo de Gracia que es una avenida muy grande y muy ancha en Barcelona, no había nadie. Era un martes o un miércoles a la noche que no queda nadie, no encontrábamos ni taxi, ni bondi nada para tomarnos y no teníamos cómo volver al hotel. Estábamos parados en una especie de bulevar, y de golpe escucho ‘Ricardo’ y era Messi solo en el mundo adentro de un auto. Y la piba, me acuerdo de la cara de la piba, que miró como diciendo esto: ‘es una cámara oculta’. Yo le había dicho, no es que éramos tan amigos, pero sí nos conocemos. Y Messi nos llevó hasta el hotel, no tenía otra forma de llegar, la piba no salía de su asombro”.

45. “Tele no hago hace años y no tengo ganas de volver. No creo que me extrañen demasiado porque no me llaman para hacer nada. La televisión es un medio invalorable. Lo que no me gusta es lo que hacen algunos con ella”. (Paparazzi, mayo de 2007).

46. “La vida es dura en todos los sentidos. Lo que no significa que no merezca ser vivida. Lo que hay que hacer es agotar recursos para que la calidad de vida se empareje un poco”. (La Prensa, diciembre de 1994)

47. Disfruta leer a Julio Cortázar y Charles Bukowski. Escucha Pink Floyd, Led Zeppelin y los cubanos del Buena Vista Social Club.

Con Norma Aleandro en una escena de "El hijo de la novia"

48. “Mi hija es de las que bailan arriba del bafle. ¿Cómo la vida me pudo haber hecho algo así? Todo se paga acá. Pensar que mientras miraba bailar a las del bafle, me preguntaba qué diría el padre… Y yo tengo una en casa”. (Luna, septiembre 2000).

49. Aunque no se conocían en persona cuando a Javier Bardem le preguntaban quién era el mejor actor del mundo respondía “Darín”. El argentino lo buscó en Madrid para agradecerle el elogio y desde entonces son amigos. Benicio del Toro se declara su fan.

50. Dicen que si su inglés fuera más fluido hoy sería una estrella internacional como Antonio Banderas, algo que a él no le interesa.

51. En los pocos momentos que anda de capa caída, va a las páginas de películas y lee lo que escriben los espectadores sobre él, algo que en general le levanta el ánimo.

52. Lucía Puenzo le mandó por mail el guión de XXY. Dos días después recibió el llamado del actor que le aseguró “Soy Kraken”. Puenzo le explicó que era una ópera prima, que se filmaría en dos meses y que sabía que su agenda estaba complicada. Darín contestó: “Todo eso lo arreglamos, yo te llamo para decirte que voy a estar en tu película”.

Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice en "Nueve reinas". Superó el millón de espectadores y estuvo casi cuatro meses en cartel

53. Jamás se arrepintió de haber protagonizado películas como la saga del amor, pero sí de su incursión como cantante. Grabó un disco de poemas escritos por él. Fue un absoluto fracaso.

54. “He tratado dentro de mis posibilidades y no me hago el bueno, de encaminar mi vida por un carril que cuando me mire al espejo me sienta íntegro” (Perfil, septiembre 2009).

55. Lo convocaron para filmar una película con el director Tony Scott y con Denzel Washington y Christopher Walken de compañeros pero no aceptó. Debía hacer de narco mexicano “y no me gusta que los narcos sean siempre latinos y los buenos sean de habla sajona”.

56. En su tiempo ocioso ama hacer vida de familia. Llevaba a los chicos al colegio y los iba a buscar para almorzar. También le gusta ir al cine o quedarse despierto hasta muy tarde leyendo, escribiendo o viendo televisión.

"Me siento orgulloso de mis hijos; los tendría de nuevo"

57. Una vez estaba en el Festival de Cannes y el reconocido director Oliver Stone, que estaba un poco pasado de copas, se puso cargoso. El norteamericano lo agarró del hombro para no perder el equilibrio, como si fuera un “bastón”. Él y Florencia Bas, no pudieron evitar las risas en ese momento tan bizarro, que se cortó cuando hizo su ingreso al salón Brad Pitt. La atención de todos los presentes se centró en el famoso actor, y la multitud permitió que Ricardo Darín se alejara un poco de Oliver Stone.

58. Su mayor papelón lo vivió con el ex presidente español José María Aznar. El actor lo conocía pero confundió el nombre del ex funcionario con el del músico argentino Pedro Aznar: “Cuando por quinta vez le dije ‘Pedro’ yo veía que me miraba… Y me dicen ‘¡Se llamá José María!’. ‘Ya sé, ya sé, lo que pasa es que me confundo porque tenemos un gran músico que se llama Pedro Aznar’”, contó en el programa de Susana. Pero la anécdota no termina ahí: “Me preguntaron qué tipo de música toca. Como estábamos en el Palacio de la Moncloa, dije ‘¡clásica!’”, aunque claro, Aznar es del palo del rock.

59. Pero si la cosa había empezado mal terminaría peor. Como hacía mucho frío, el protagonista de Nueve reinas se vistió para el evento con pantalón y remera térmicos. Sin embargo, en el palacio hacían “60 grados a la sombra”. “Empecé a transpirar y a pasarla muy mal. Fui al baño y cuando estaba sacándome los pantalones, veo que hay cámaras. Iban a creer que era un atentado, un tipo sacándose la ropa en el baño hubiese resultado muy sospechoso”.“Así que todo el esfuerzo no sirvió para nada y volví mucho más transpirado a la mesa. Después estuve cuatro días en cama. Transpiré tanto cuando salí…”, recordó Darín

60. “No soy optimista, soy positivo; creo que con lo que tenemos aquí y ahora, debemos hacer lo mejor posible, generar la mejor energía para los demás, porque de eso dependen muchas cosas”. (Siete días, septiembre de 2007).

"Yo creo que las miradas son como un registro de ADN", afirma Ricardo Darín quizá por eso el público percibe una mirada acogedora, inteligente y cálida, (Gustavo Gavotti)

Con material del archivo de la escuela TEA

