La preocupación de Fede Bal por la salud de Carmen Barbieri: “Está angustiado, tirado”

“Carmen (Barbieri) Sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”, había dicho el lunes Martina Valía, jefa de prensa de Fede Bal sobre la salud de la flamante participante de Masterchef Celebrity, que desde hace más de una semana tiene coronavirus y permanece internada en la Clínica Zabala tras una complicación.

Adela, la prima hermana de Carmen Barbieri (hija de la hermana de Ana, la mamá de la actriz) estuvo en Los ángeles de la mañana y se refirió a cómo está transitando Fede Bal este complicado momento de salud de su mamá. “Está angustiado, está tirado”, contó y sobre la capocómica rescató que ella es muy creyente y que “tiene a su Virgen de Guadalupe en todas partes”.

“A Fede recién le escribí y no me contestó, me imagino que debe tener el teléfono explotado ¿Cómo lo está pasando él, teniendo que ser también el que recibe los partes, estando atento...? La verdad que viene de un año bastante terrible, y ahora encontrarse con esto, con la mamá que está así. La verdad es que es un chico muy fuerte. Yo tampoco le hablo, porque hablamos con el parte que nos dan, así que mucho no hablo con él, porque está muy angustiado, muy tirado, así que no debe tener ganas de estar con nadie”, agregó sobre su sobrino.

Ángel de Brito contó que durante el año pasado, cuando ambos hacían el Cantando, tuvo la posibilidad de hablar mucho con Carmen: “Ella me decía ‘¿Qué más me puede pasar?’, porque le había pasado de todo. Obviamente, lo de su mamá, que lo sufría muchísimo, lo de Santiago ni hablar, y el golpe final fue todo lo de Fede el año pasado, y por suerte ya está bárbaro, recuperado, pero ella me decía ‘¿Qué más me puede pasar?’, y ahora le cae esto”.

La actriz sufrió una neumonía bilateral y debido a su cuadro se encuentra en una sala de terapia intensiva. Allí el personal médico decidió que lo mejor era inducir al coma a la artista para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica.

“Pasó la noche bien, y los valores son favorables. La dieron vuelta hace un ratito así que hay que esperar a ver cómo evoluciona en esa posición”, había contado en las últimas horas Valía y agregó que dada la mejoría, los médicos decidieron sacarle algunos antibióticos.

Barbieri tuvo un contacto estrecho con Sol Pérez –quien se contagió de COVID-19 durante sus vacaciones a Mar del Plata– por una serie de actividades vinculadas a Masterchef Celebrity 2, reality al cual fueron convocadas. Esto obligó a su aislamiento en su casa y a un nuevo test, que esta vez arrojó el resultado no deseado el pasado 20 de enero.

“Me llevan a terapia intensiva, es por la baja de oxígeno. Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno- Ellos (los médicos de la Clínica Zabala) tratan de no intubar con respirador. Pobre mi hijo, (tuvo) dos años terribles”, había dicho la artista antes de que la trasladaran de sala, cuando aún se encontraba en una habitación común y podía tener su teléfono consigo.

Preocupado por su mamá, el fin de semana Fede pidió a sus seguidores que oraran por ella. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”, escribió en su cuenta de Twitter.

SEGUÍ LEYENDO

Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México por tener un picador de marihuana

Una idea para competir con Gasoleros, una escenografía soñada y un nombre poco premonitorio: Verano del ’98

Masterchef Celebrity 2: ya está el listado completo de los 16 participantes