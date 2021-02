Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México por tener un picador de marihuana (Video: Instagram)

Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México durante unas vacaciones con sus amigas. Según relató la conductora a través de su cuenta de Instagram, efectivos policiales el abrieron la valija porque un elemento les llamó la atención cuando el equipaje pasó por el escáner: allí le encontraron un picador de marihuana. Motivo por el cual fue indagada por las autoridades de la Dirección General de Aduanas.

“Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo”, comenzó su relato la actriz que contó su experiencia a través de una serie de videos que compartió en la red social en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores. “No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más”, amplió en su descargo.

Mientras contaba lo que le había sucedido horas antes, Ivana estaba a bordo de un micro camino a su nuevo destino dentro de México. “Como siempre, tomando birra”, dijo y mostró la lata en su mano mientras con la otra grababa las Stories que publicó. Y detalló el hecho por el cual estuvo demorada en el aeropuerto: “Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? -preguntó a sus seguidores- No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!”.

Luego contó que en el operativo le hicieron contar los dólares que llevaba encima y que se puso tan nerviosa que transpiró, y mostró las marcas en la remera que llevaba puesta. Describió el episodio como “una anécdota” -”ya está, fin, no pasó nada”- y aseguró que le devolvieron el picador que llevaba y siguió su recorrido.

“Lo bueno es que no nos desarmaron toda la valija”, continuó la conductora que está en pareja con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota. “Lo bueno es que no desarmaron la valija”, repitió e hizo énfasis en que le había costado armar su equipaje. Y contó lo que le sucedió a una mujer dentro del aeropuerto: “A una piba le sacaron todo y no tenía nada. Ni una seda...”.

“Estamos bien. No pasó nada”, concluyó Ivana Nadal sobre el episodio que vivió en las últimas horas al ser demorada durante un control policial en el aeropuerto de México, motivo por el cual perdió un vuelo. La conductora, lejos de angustiarse por la situación que vivió, contó su experiencia sin manifestar su enojo, excepto por el hecho de que le hayan roto la valija. Luego, decidió tomárselo con calma y por eso eligió compartirlo con sus seguidores de Instagram.

SEGUÍ LEYENDO

Una idea para competir con Gasoleros, una escenografía soñada y un nombre poco premonitorio: a 23 años de Verano del ’98

Diane Kruger y Norman Reedus dieron un romántico paseo en Nueva York, Selena Gomez hizo compras en la Quinta Avenida: celebrities en un click

Masterchef Celebrity 2: ya está el listado completo de los 16 participantes

El conflicto de las bauleras de Diego Maradona: el reclamo de Gianinna, el pedido de Verónica Ojeda y la traba de Diego Junior