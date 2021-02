El conflicto de las bauleras de Diego Maradona: el reclamo de Gianinna, el pedido de Verónica Ojeda y la traba de Diego Junior

Diego Maradona reconoció a cinco hijos: Dalma, Gianinna, Dieguito Fernando, Jana y Diego Junior

“Ni idea de dónde sacaron que van a rematar las cosas de mi papá, pero lamento decirles que es mentira. Lo cierto es que mientras sigan poniendo trabas hoy lo único que tenemos son deudas”.

Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Twitter para hacer una aclaración sobre las pertenencias de su padre y aseguró que aún no se repartió nada de la herencia, y tampoco se realizó la sucesión. Por cierto, indicó que los cinco herederos de Diego Maradona se están haciendo cargo de algunos gastos. A eso se refiere la diseñadora de moda cuando habla de “deudas”.

Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Verónica Ojeda (en representación de su hijo Dieguito Fernando) comparten un grupo de WhatsApp en el cual si bien no mantienen un diálogo fluido, lo activan cada vez que necesitan resolver alguna cuestión que requiere de la autorización y la palabra de todos.

En este caso, según pudo saber Teleshow , son ellos –a través del administrador Sebastián Baglietto y de la cuenta que tenía Diego en la Argentina con un millón y medio de pesos– quienes se están haciendo cargo del alquiler mensual de una baulera ubicada en Béccar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí se encuentran las pertenencias de las casas que su padre habitaba en Tigre (cuyo contrato terminó ayer, 31 de enero) y la de Brandsen que le alquilaba el club Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando él era el director técnico.

Además, en ese mismo lugar hay otra baulera con las pertenencias de la casa que Diego tenía en México y en Dubái, cuyo alquiler no se pagaba desde hacía casi un año. Es decir, aún con el ídolo en vida sus colaboradores habían dejado de abonar el mantenimiento mensual.

El tuit de Gianinna Maradona

Los herederos debieron hacerse cargo del alquiler de las dos bauleras, cuyo gasto ronda los 30 mil pesos (cada una). Además, trasladaron una camioneta Hyundai y tres autos BMW a un estacionamiento en el cual sus dueños les hicieron precio por el alquiler mensual de las cuatro cocheras, según confirmó una fuente allegada a los cinco herederos.

El viernes pasado, intercambiaron algunos mensajes en el grupo de WhatsApp para comenzar la charla sobre cómo hacer el reparto de las pertenencias de Diego, con el fin de vaciar una de las bauleras y así dejar de gastar en dicho alquiler. Jana fue la que inició la conversación, Dalma y Gianinna se mostraron de acuerdo. Al igual que Verónica, que incluso no pidió nada en particular, excepto las fotos de Maradona y Dieguito. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo porque Diego Junior, desde Italia, pidió que se hiciera a través de un escribano que pudiera constatar que lo repartido sea de manera igualitaria.

“Es una desconfianza lógica propia de estar lejos y no poder ver lo que hay”, indican allegados, y aseguran que esperarán a que Diego Junior pueda viajar a la Argentina durante febrero para poder continuar con la sucesión.

¿Qué sucederá con los autos? Aún no decidieron si los pondrán a la venta o si los repartirán entre ellos. “Quien se quede con alguno lo tendrá que mantener”, advierten sobre el costo de la patente al ser autos de alta gama, entre otros gastos propios de cualquier vehículo.

Uno de los últimos autos que manejó Diego Maradona

La baulera que tiene las pertenencias de Dubái y México está lacrada y solo se puede acceder a ella a través de un escribano, cuya actividad se retomó recién este 1 de febrero. Resta realizar un inventario para poder ver qué hay, sumarlo a la sucesión y que luego los herederos repartan lo que ellos consideren. Lo mismo sucede con la de las cosas de Tigre y Brandsen: una vez que llegue Diego Junior se reunirán los cinco para hacer los trámites pertinentes.

Por otro lado, los abogados de herederos sostienen que Matías Morla no presentó la rendición completa de cuentas, propiedades y bienes de Maradona. “Sabemos que hay mucho más de lo que llevó a la Justicia”, afirmaron, e indicaron que Diego, por ejemplo, tenía una cafetería en el exterior y que aún no se han presentado dichos documentos probatorios.

La propia Dalma, hace unos días, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que le reclamaba a quien fuera el último abogado y apoderado de su padre que mostrara el patrimonio completo del ídolo ya que ella y sus hermanos tenían conocimiento de otros inmuebles que no fueron declarados en la causa.

El tuit de Dalma Maradona reclamándole a Matías Morla las propiedades de su padre

Además de todo lo que tenía en la Argentina, Diego también tenía propiedades, bienes y había hecho inversiones en el exterior (Inglaterra, Suiza, Bielorrusia, Italia, Dubái, China, Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela).

Por otro lado, sus hijos también se tuvieron que hacer cargo de algunas deudas de las que los notificaron cuando murió su padre. Por ejemplo, no estaban todos los seguros de sus autos al día. Se extrajo dinero de la cuenta en pesos para realizar esos pagos, al igual que el de los alquileres de las bauleras y de las cocheras.

Mientras esperan a que Diego Junior pueda viajar de Italia, los cinco se comunican a través del grupo de WhatsApp. “A veces el diálogo es mejor, y otras no tanto. Pero son cosas que las tienen que resolver entre ellos. Es como cualquier sucesión”, ratifican los abogados de los hijos de Diego Maradona.

