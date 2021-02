Paula Morales y Fabián Vena, víctimas de la inseguridad en Córdoba: les robaron la casa mientras hacían una función en el teatro

Paula Morales y Fabián Vena estaban realizando la obra El Test cuando entraron a su casa a robar (Mario Sar)

Paula Morales y Fabián Vena se instalaron en Carlos Paz para trabajar en la temporada teatral de verano. La pareja está protagonizando la obra El Test con Emilia Mazer y Alejandro Müller. Este fin de semana, la pareja fue víctima de la inseguridad cuando unos ladrones entraron a la casa que estaban alquilando en la localidad Villa del Lago.

“Lo importante es que estamos todos bien, no pasó nada las cosas materiales se irán recuperando de a poco”, dijo Paula Morales a Teleshow . Mientras que Alejandra Benevento, jefa de prensa del espectáculo, agregó: “Por suerte están bien porque no estaban cuando fue el robo. No había nadie”. El episodio que ocurrió en la noche del sábado 30 de enero cuando los actores estaban haciendo función en el teatro Melos, ubicado en la calle Alberdi 50.

Tampoco se encontraban en el momento del asalto Valentino, el hijo de Paula y Fabián, ni tampoco Benicio, el hijo mayor de la actriz, fruto de su relación anterior con Martín Lembo. ¿Qué objetos se llevaron los asaltantes? “Una computadora, una Play, ropa de los chicos y poca plata”, respondió Benevento.

Paula Morales y Fabián Vena se mudaron a un hotel de manera provisoria tras el robo (Mario Sar)

Más allá de que Morales, Vena y sus hijos está bien y solo tuvieron esas pérdidas materiales, ellos ya no quisieron regresar a la vivienda alquilada de Villa del Lago. Y optaron por quedarse en un hotel, donde se sienten más seguros. “Ahora estamos en un hotel para ver adónde vamos a parar... pero bueno”, explicó la actriz, un poco consternada.

La obra El Test está escrita por Jordi Vallejo y dirigida por Fabián Vena, quien además actúa junto a Mazer, Müller y Morales. Es una comedia que habla sobre la ansiedad y la impaciencia en los tiempos que corren. Presenta a cuatro personajes muy identificables en una sociedad que tiene el dinero como medida de todas las cosas.

¿Qué elegirías: 100 mil dólares ahora mismo o un millón en diez años? es la pregunta que desencadena toda una trama de enredos y destapa verdades escondidas que sacan lo peor del ser humano. Dilemas y situaciones de mucho humor que llevarán a los protagonistas a debatir sobre sus principios y sacar a la luz sus más oscuros secretos.

El Test tiene 6 nominaciones a los premios Carlos 2021 (Mario Sar)

El espectáculo tiene seis nominaciones en Los Premios Carlos 2021, que destacan a lo mejor de la temporada en la villa cordobesa. Se llevarán a cabo este lunes 1 de febrero en el nuevo Estadio Arena. Debido a la pandemia, asistirán exclusivamente los artistas nominados y no habrá público presente. La ceremonia se podrá ver en vivo y en directo a través de las redes de la Municipalidad de Carlos Paz y por Cablevisión.

Jordi Vallejo fue nominado en la categoría Mejor libro por El Test y competirá contra Alfredo Allendey por Divino Divorcio; Guillermo Camblor, por La Mentirita; y Martín Bondone, por Sapo de otro Pozo. La comedia también fue elegida en el rubro Mejor escenografía en la que se enfrentará a La Mentirita. Mientras que Paula Morales fue seleccionada como Mejor actuación en reparto y competirá contra Rodrigo Noya, de La Mentirita.

En la categoría Mejor dirección teatral nominaron a Fabián Vena, por El Test; Martín Bondone, por Sapo de otro pozo; Alberto Lecchi, por Divino Divorcio; y René Bertrand por La Mentirita. Por último, este espectáculo competirá como Mejor comedia contra Sapo de otro pozo, La Mentirita y Divino Divorcio.

