Se conoció quién será el reemplazo de Flavio Mendoza en Tres empanadas, la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz

En medio de un fuerte rebrote de coronavirus en el país, son varios los famosos contagiados que debieron suspender sus actividades tanto en la televisión como en el teatro o, al menos, buscar un reemplazo hasta que logren recuperarse. Este último es el caso de Flavio Mendoza, quien fue internado el jueves pasado en el Sanatorio Los Arcos por serios problemas respiratorios y mareos.

En este contexto, el elegido para reemplazarlo en la obra que encabeza en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz fue Andrés Teruel. En un video que grabó para Teleshow , el humorista cordobés reconoció estar entusiasmado por la oportunidad. “Lunes, martes y miércoles voy a estar reemplazando al señor Flavio Mendoza en la obra Tres empanadas. Un honor para mí haber sido convocado por él para este reemplazo, lamento que sea por este motivo. Ojalá que se reponga pronto. Les mando un saludo”, expresó.

Andrés Teruel reemplazará a Flavio Mendoza en la obra Tres Empanadas

Lo cierto es que mientras permanece internado, el director teatral se expresó a través de su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores, sobre la salud de Carmen Barbieri, que está en coma farmacológico en la Clínica Zabala. Allí, compartió un video de La Leona -como la llaman en el mundo artístico- del backstage de la promoción del espectáculo que lanzaron esta temporada 2021 en Buenos Aires, Un estreno o un velorio.

En la filmación, a la artista se la ve sonriendo y posando para las cámaras, cuando aparece el productor y la asusta. La capocómica reacciona riéndose y, acto seguido, Dionisio -hijo de Flavio- siguió los pasos de su padre. En las imágenes no se ve al pequeño pero se lo escucha. Carmen sonríe y la producción continúa. “Que Dios nos cuide y podamos volver a reír pronto”, deseó el director haciendo referencia al video que grabó hace algunas semanas, antes del lanzamiento del espectáculo.

“Fuerza, Carmen”, se sumó al apoyo que durante el sábado los famosos convirtieron en TT (Trending Topic) en Twitter por la salud de la actriz. Y agregó una conmovedora frase de apoyo: “De esta salimos juntos”, aseguró. También se disculpó con quienes le escribieron y no obtuvieron respuesta. “No me puedo mover de la fiebre”, contó Flavio y agregó que está mejorando “de a poquito”. “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”, aseguró.

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus. Y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor”, agregó en un nuevo posteo.

Días atrás, antes de conocerse la gravedad del cuadro de la madre de Fede Bal, Flavio había sido cuestionado por sus palabras sobre ella. “Hablé con Carmen, está bien... viste que ella es hipocondríaca, cualquier cosita piensa que tiene todo”, había señalado. En el mismo tono, Mendoza continuó hablando de cómo la pandemia afectó el funcionamiento de la temporada teatral: “Es un poco lo que teníamos previsto, tenemos que tener reemplazos y soportar esta situación”, había analizado el coreógrafo que negó que Juan Pablo Geretto tuviera coronavirus y explicó que su ausencia se debió a un esguince. Pero, según pudo averiguar este medio, el humorista está contagiado de coronavirus y hasta que se recupere será remplazado por Facu Mazzei.

