Pampita reveló cómo elegirán el nombre de su hija en su regreso al país luego de sus vacaciones en México

Pampita tendrá una nena con Roberto

“Es la mejor noticia que pudimos soñar”, dijo Carolina Pampita Ardohain al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza. La modelo y su familia regresaron a la Argentina luego de disfrutar unas vacaciones en la Riviera Maya, en México, donde ella aprovechó para festejar su cumpleaños número 43 rodeada de sus seres queridos.

En la celebración, la conductora anunció públicamente que tendrá una hija con su marido, Roberto García Moritán. “Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado mucho, sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, dijo Pampita, muy emocionada. Luego agregó: “¡Vamos a descubrir qué es!”. Y tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl?” (¿nene o nena?). Tras la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena.

Pampita anunció que está embarazada

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Pampita contó de dónde surgió la idea de tirar el globo para anunciar que nacería una nena: “Fue re lindo, fue una idea de una amiga que vive en los Estados Unidos y me dijo que lo hiciera. Fue divino, además para contarles a mis hijos que no sabían el sexo. Mis amigos tampoco sabían, fue una sorpresa en el momento. Fue muy emocionante”.

La esposa de Moritán se hizo un estudio genético y cuando le dieron el resultado se enteró del sexo de su bebé. Entre risas, admitió cómo fue su experiencia con sus otros hijos: “La única vez que quise saber el sexo fue con mi hijo Benicio, me dijeron que era mujer. Como a los cinco meses y medio me dijeron que era varón. Así que la única vez que lo hice adrede salió mal. De los dos primeros hijos no supe el sexo hasta el nacimiento, pero ahora con el estudio genético ya te viene, así que ya está, descomprimimos y quedan todos tranquilos unos cuantos meses con lo mediático”.

Pampita contó detalles de su embarazo (Video: LAM, El Trece)

Cuando la periodista le preguntó cómo elegirían el nombre, Ardohain respondió: “No queremos que nadie intervenga, suponemos que el nombre se nos va a ocurrir o va a aparecer... imaginate que estoy de tres meses. Falta muchísimo. Espero para la última semana de junio o pueden ser las primeras semanas de julio. Porque mis cuatro hijos anteriores los tuve en la semana 42″.

En cuanto a lo laboral, es probable que sea nuevamente jurado del Bailando 2021, programa que Marcelo Tinelli anunció que se realizará por la pantalla de El Trece tras un año en el que no se emitió por la pandemia. “Trabajé muchas veces embarazada, bailé, fui jurado, trabajé en México... sigo trabajando embarazada, está todo bien. No siento nada”, explicó.

Por último, aseguró que sus tres hijos, Benicio, Beltrán y Bautista, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, se pusieron muy contentos al enterarse de que tendrán una nueva hermanita. “Ellos están acostumbrados a la familia ensamblada, hermanos de un lado y del otro, así que están re bien, con mucha alegría. Los hijos de Robert también son lo máximo. Fue una felicidad que ellos vinieran a la familia y ahora hay más integrantes”.

La familia pasó unas vacaciones en México

Cabe recordar que Carolina Ardohain estuvo en pareja durante una década con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos: Blanquita, quien falleció en 2012 cuando tenía 6 años; Bautista, de 12; Beltrán de 8; y Benicio de 6. Por su parte, Roberto García Moritán tiene dos hijos de su matrimonio con Milagros Brito: Santino de 15 y Delfina de 13. Mientras que Vicuña tuvo dos hijas más con la China Suárez: Magnolia, de 2 años y Amancio, de 5 meses.





