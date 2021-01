Disputa radial: cómo serán los programas de Andy Kusnetzoff, Matías Martin, O’Donnell y Wainraich en FM Urbana, tras irse de Metro de forma masiva

Nuevos horizontes: Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O'Donnell y Sebastián Wainrach

A fines de diciembre comenzó el sorpresivo pase de las tres figuras emblemáticas de radio Metro hacia una nueva emisora llamada FM Urbana, por 104.3. Primero fue Andy Kusnetzoff, que desde hacía dos décadas conducía Perros de la calle en la 95.1. El conductor anunció al aire su salida sin mayores explicaciones, dejando perplejos a sus fieles oyentes. “Se viene una etapa para seguir reinventándonos”, anticipó.

Al creador de PH le siguió Matías Martin, con Basta de todo (”Terminamos en el momento justo”, consideró), y luego Sebastián Wainrach y su Metro y medio. Y con igual modalidad. De esta manera las tres figuras que cubrían la programa de FM Metro entre las 9 y las 20 horas se iban de la radio casi sin aportar razones.

A esta fuga masiva luego se sumó María O’Donnell, quien estaba a cargo de la primera mañana. De esta manera la radio se quedó sin programación casi de un día para el otro.

En un primer momento se desconoció el destino de los cuatro conductores. Pero con el correr de los días se supo que así, en bloque, tal como habían renunciado, pasaban a FM Urbana 104.3. Todos juntos.

Teleshow consultó a O’Donnell para conocer detalles de este pase y cuándo inicia esta nueva etapa. “Arrancamos el 8 de febrero; creo que todos comienzan el mismo día. El equipo es casi el mismo que teníamos en Metro: Guido Bercovich en deportes, David Cayón hace economía y consumo, sigue Flor Alkorta en humor, Ariel Hergott con series, juego y entretenimientos. Julieta Roffo hará los móviles. Por ahora ese es el equipo. Y la producción es la misma: Lila Bendersky, Martín Fernández Madero y Majo Echeverría en la coordinación. Estamos muy ansiosos por arrancar”.

De acá en más es el nombre del ciclo de la periodista y politóloga, quien conservará el horario de 6 a 9, además de todo su grupo de trabajo. No ocurre lo mismo con Perros de la calle, que también se mudó a la nueva emisora pero, para desconcierto de muchos, no tendrá en su equipo a Gabriel Schultz y Cayetano, los clásicos laderos de Andy que optaron por su continuidad.

“Me quedo en Metro de 13 a 17 con Cayetano: todavía estamos armando aún el equipo -explica Schultz, actual panelista de Los Mammones, en América-. Creo que serán dos mujeres, pero todavía no está cerrado. Nosotros ya tenemos el contrato firmado, así que lo puedo confirmar”.

Consultado sobre cómo tomó Andy, su compañero durante ocho años en Perros de la calle, que no lo siguiera en este pase a FM Urbana, Schultz fue terminante: “Ah, tanto no sé... Eso preguntáselo a él. Igual, la propuesta económica de Metro era mejor que la de Urbana. Tengo 20 años en la radio, eso también es un plus”.

De este modo Schultz y Cayetano se harán cargo de la franja horario que tenía Matías Martín con Basta de todo. A pesar de no seguir con Andy, el ex conductor de TVR contó que habló con el conductor de PH sobre su decisión de permanecer en Metro. “Lo charlamos, y le dije que prefería quedarme. También el tema de trabajar de tarde y no de mañana fue un factor que me ayudó a decidirme”, concluyó Gabriel, entusiasmado con su nuevo rol de conductor en Metro a partir del 1 de febrero.

Con respecto a la grilla de Urbana, de 9 a 13 irá Perros de la calle, título que Andy logró conservar debido a una gestión económica con su anterior radio. Al quedar con su equipo desmembrado, ya que solo lo acompañan del viejo grupo Harry Salvarrey y Evelyn Dotto, Kusnetzoff suma a Lizy Tagliani, a quien le dio la bienvenida con una posteo en Instagram. “Qué lindo juntarse a pensar y compartir proyectos con gente linda que admiro. ¡Se viene Lizy Tagliani!”. La conductora no hacía radio desde que abandonó el programa de Santiago del Moro en FM 100, hace un par de años.

Hay equipo: Andy Kusnetzoff y Lizy Tagliani (Instagram)

De 13 a 17 Matías Martin estará en Urbana con un ciclo nuevo que se denominará Todo pasa, con equipo a definir, mientras que Sebastián Wainraich logró conservar el equipo que tenía en la 95.1, con Julieta Pink y Pablo Fábregas. Pero en lugar de Metro y Medio hará Vuelta y media, de 17 a 20.

La Metro está rearmando su grilla. Sí está confirmada la llegada de Jey Mammón, de lunes a viernes de 17 a 20 junto a Fernanda Metilli, Calu Bonfante y Felipe Colombo.

En un hecho inédito que una programación entera pase de una emisora a la otra, contratando a casi todas sus figuras, con la esperanza de poder conservar a la misma audiencia y también hacerla crecer. Mientras tanto en Metro pelean por rearmar su grilla lo más pronto posible, para poder retener a los oyentes, quienes aún tratan de asimilar el abrupto cambio y los sorpresivos finales de cuatro programas históricos de la 95.1.

