Habló el psicólogo de Maradona: “Es la primera vez que veo una persona que sale de una internación y se va a vivir con empleados”

Habló el psicólogo de Maradona (Video: "Fantino a la tarde" - América TV)

Los últimos días de la vida de Diego Maradona siguen generando polémica. Muchos aseguran que el ex futbolista no tuvo los cuidados que un paciente de sus características requería y que incluso no recibía las visitas de sus hijas. Cansada de esta situación, este jueves por la mañana Gianinna Maradona decidió publicar en su Twitter una captura de la conversación que tuvo con el psicólogo de su padre, Carlos Díaz, dos días antes de la muerte de su padre.

“Basta de decir incoherencias, @LuisVenturaSoy. Sus hijos seguíamos lo que nos indicaban los profesionales -resaltó en mayúscula- que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la Justicia, pero tengo un hijo de 11 años que hace una semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. Basta”, escribió junto a la captura de Whatsapp de la conversación con el profesional médico.

Justamente en ese chat, la ex del Kun Agüero pregunta por la salud de su padre y si podía ir a verlo a la casa que había alquilado en Tigre. “Hola, ¿cómo están? Por acá yo molestando nuevamente… ¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitan siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él sino respetando su espacio?”, escribió el 23 de noviembre a las 16:45. De todos los integrantes del grupo quien tomó la palabra fue Díaz, el psicólogo. “¡Hola Giani! ¿Cómo va? Maxi seguro nos va a ampliar ahora, pero estuvo de buen humor y con ganas de estar solo”, indicó el profesional y mencionó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego. “Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de mediación y alcohol cero. Me parece que estaría bueno preguntarle si quiere recibir visitas/videollamadas y que él decida lo mejor en función de este momento”, agregó el psicólogo.

El chat que publicó Gianinna Maradona sobre el diálogo que tuvo con el psicólogo de Diego dos días antes de su muerte

En ese contexto, en el programa Fantino a la tarde, el periodista Luis Ventura siguió con el tema y contó que el psicólogo no estaba contento con que Gianinna hubiera compartido la charla. Entonces, a través de un llamado telefónico desde su casa, el profesional Díaz fue invitado a explayarse sobre el tema. “Una persona con un consumo problemático de sustancias se rehúsa en muchos casos al tratamiento. Entonces, lo que había ocurrido esa semana anterior es que Diego realmente se había sentido invadido por varias personas que iban a verlo y la realidad es que lo que sentía era un suerte de hipocresía, por parte de mucha gente que en ningún momento estuvo cerca de él”, puntualizó.

Carlos Díaz habló de la relación de Diego con sus hijas (Foto: Video Fantino a la tarde, América)

Y agregó: “Diego tomó muchas decisiones y entre esas no aceptar el ingreso de determinadas personas, no quería tener trato. Estamos hablando de varios familiares directos. Yo con una de las hijas tuve mucho más trato que la otra. En mi carrera profesional es la primera vez que veo una persona que sale de una internación y se va a vivir con empleados, hasta incluso me produjo dolor”.

Ante la insistente consulta de Luis Ventura por saber quiénes eran los familiares a lo que el ex DT de la Selección no quería ver, el profesional admitió que se trataba de algunas de sus hijas. En esa línea, también detalló que era la primera vez que el astro del fútbol estaba respetando un tratamiento psiquiátrico y había generado un excelente vínculo con la doctora Agustina Cosachov. “Estaba transitando los períodos lógicos de abstinencia, de los cuales la persona tiene muchos deseos de consumir”.

SEGUÍ LEYENDO

Luis Ventura le contestó a Gianinna Maradona: “Que repase las barbaridades que ella subió a las redes sociales”

Así se enteró Claudia Villafañe de la muerte de Diego Maradona