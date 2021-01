El Tigre Verón: qué dijo Julio Chávez sobre la renuncia de Marco Antonio Caponi

La palabra de Julio Chávez sobre la renuncia de Marco Antonio Caponi a “El Tigre Verón”

La primera temporada de El Tigre Verón fu sin lugar a dudas un éxito y es por eso que sus seguidores esperaban ansiosos una segunda. Sin embargo, la pandemia atrasó los tiempos, ya que cuando apenas restaban dos capítulos por grabar, la cuarentena obligatoria canceló toda posibilidad. Sin embargo, con la progresiva vuelta a la “nueva normalidad”, ya son varias las producciones que retomaron sus planes de grabación, y entre ellas, fue la del unitario protagonizado por Julio Chávez.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el actor contó que en los próximos días se retomarán las grabaciones y se refirió, además, a la polémica renuncia de su colega Marco Antonio Caponi al unitario. “Va a estar pero no va a terminar la historia como iba a terminar porque no lo puede hacer o por lo que sea. Pero te voy a contestar algo que es lo que a mi me pasa. Yo estaba tan preocupado de que la mayoría no pudiese que veía muy difícil que podamos terminar y estaba muy preocupado porque después de nueve meses ya había renunciado”, expresó. Y agregó: “Por suerte, se armó de una manera que aunque no estuviese Caponi se pueda terminar, cosa que yo dudaba. Fundamental era Pipo Luque, por suerte se encontró la manera de poder terminarlo”.

"El Tigre Verón"

Cabe recordar que hace unos días, Rodrigo Lussich había señalado en Intrusos que los directivos de Polka habrían lograron reacomodar los horarios, pero aún así el actor se habría negado a volver a las grabaciones. Incluso, se dijo que habría pedido una suma muy por encima de lo que cobra el resto del elenco para retomar con su personaje. .A raíz de esta situación, muchos compañeros de elenco estarían enojados con su decisión ya que muchos de ellos no cobrarán el bolo (la participación) que iban a tener en los dos capítulos que finalmente no se llevarán a cabo. Además consideran que su ausencia sería una “falta de compromiso” con el equipo.

Sobre este tema, Chávez fue contundente: “No sé si el elenco se enojó con Caponi. Mucho menos me voy a ocupar que les pasa. Lo único que yo comuniqué yo fue la alegría de volver. Me comuniqué con Sofía Gala y con Andrea Pietra. No veo los 360 grados y tal vez detrás mío se armó un quilombo infernal pero no lo sé”, aseguró.

En relación a cómo seguirá la trama del unitario en la segunda temporada, que constará de seis capítulos, el ex Farsantes reveló algunos detalles. “Tiene todo lo bueno que tuvo la primera temporada y mejorado todo lo que podíamos mejorar. Obviamente sigue con la línea del Tigre y su familia. Pero está mucho más con la acción y menos el documental del gremio, a cuestiones más personales”. Y precisó: “Al Tigre Verón le aparece un gran contrincante que es Pipo Luque, eso sin lugar a dudas ilumina muchísimo el programa. Y está Delgado también. Aparece otro Tigre Verón que se pelea con el Tigre Verón. Está muy bueno, yo estoy muy contento porque es un equipo hermoso. Una de las cosas lindas, que me enorgullecen en este caso, es que el equipo tiene muchas ganas de terminarlo pero no solamente por recuperar un trabajo sino por el afecto y la dedicación, la mirada artística puesta en el trabajo. Nos dolía mucho no poder mostrar un hecho como el Tigre Verón 2 y sé de la alegría que hay en el equipo porque se vuelve” .

