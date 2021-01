Se levanta la obra de Diego Pérez y Carna: “Mar del Plata está vacía, no hay ni ladrones”

Diego Pérez, Carna, Alacrán y Alfredo Silva (Foto: Multiteatro)

“En Mar del Plata no hay ni ladrones. El otro día salí a comer con mis compañeros y bromeábamos con eso”, le cuenta Jorge Carna Crivelli a Teleshow minutos después del anuncio oficial de que la obra que protagoniza se levanta este fin de semana. “Informamos que el espectáculo “Los cuatro fantásticos del humor” realizará las funciones previstas esta semana en el teatro Atlas de Mar del Plata, despidiéndose de la temporada anticipadamente el domingo 17 de enero”, anunció la cuenta de Multiteatro, que engloba la sala.

Con Diego Pérez, Alacrán y Alfredo Silva, hasta que termine la semana el actor le pondrá el cuerpo al espectáculo de humor que se presenta en La Feliz. “Hay muy poca gente. La ciudad está vacía. El flujo que trae los sindicatos no está. Se nota incluso por la cantidad de policías. Sólo están los que vienen a controlar por la pandemia”, asegura Carna acerca de una temporada distinta a todas. “Además, creo que la gente tiene miedo de ir al teatro. A pesar de que van a cervecerías y están a medio metro… ¡No lo entiendo! Vi la obra de Dayub y, al igual que nosotros, la distancia que llevamos es de dos metros y medio. En los teatros mantenemos distancia social. Tomamos todos los cuidados. Se toma la temperatura y hay alcohol en gel disponible. Es muy baja la posibilidad de que te contagies en el teatro”, agrega el actor que tiene más de dos décadas haciendo humor.

El anuncio de la obra que se levanta (Twitter: @multiteatro)

“Es muy triste que nos pase este. Darío Arellano, que es nuestro productor, hizo un esfuerzo enorme. Al igual que Carlos Rottemberg. Pero hay que seguir remándola. Lo hago por todos los que la pasan peor que nosotros. Al menos tenemos salud...”, reflexiona Carna. Y agrega más datos: “El año pasado hice acá la obra Mi mujer se llama Mauricio y ni en marzo había tan poca gente como ahora. Ayer fui a tomar un café a Güemes a las doce del mediodía y no había nadie. Podía venir un Scania y estacionar donde quisiera. Me mata porque amo profundamente esta ciudad”.

Con la posibilidad de hacer radio gracias a dos auspiciantes, el actor seguirá un tiempo más con su familia. “Nos vamos a quedar hasta fin de febrero y ¡a seguir luchándola! Mi mujer tiene laburo y le va muy bien. Ella me salvó el año pasado… Eso ayuda desde lo moral, además de lo económico. Porque esto es un cachetazo”, apunta y se quiebra para luego agregar: “Pero hay gente que está peor”.

En tiempos de teatros llenos Jorge Carna Crivelli recibió la estatuilla por Bossi Master Show (Eduardo Aguada)

No menos dolido, Diego Perez, también compartió sus sensaciones. Su arranque fue particular, porque además se infectó con Covid-19 justo cuando iban a estrenar. Por suerte, transitó bien la enfermedad. “Es la primera vez que tengo que levantar antes. No se cubrieron las expectativas… Hay mucho gasto y la venta es poca. Veremos si adelantamos la gira que pensábamos hacer más adelante”, apunta y detalla que con su familia se instaló en la ciudad el 2 de enero, después de haber dado positivo del virus que tiene en vilo al mundo entero. “Estrenamos el 6 y nos duele tener que pasar por esto, pero volveremos a pelearla como siempre. ¡No te sientas vencido aun vencido!”, apunta Diego y agrega que planea quedarse unos días más en Mar del Plata para distender después de un año tan duro.

La cartelería de la obra que tuvieron que levantar (Foto: Pablo Riggio)

Mientras que, debajo del escenario, pero tan comprometido con la ciudad y con el teatro como los actores, Carlos Rottemberg también se habla de una situación que anticipó el fin de semana pasado en su columna exclusiva para Teleshow . “Impresionará saber que, luego de haber crecido en espectadores en el último verano en más de un 17% contra el anterior -como se anunció en su momento- bajaremos ahora un 94% contra el mismo período del verano 2020, con el agravante económico de haberse mantenido el mismo precio de las entradas, hecho comprobable, inflación mediante. Sí: solo un 6% de espectadores concurre al teatro en este verano 2021 en Mar del Plata, tomando como parámetro el anterior”, aseguraba poco antes de levantar el telón.

Diego Pérez lamentó el final de su obra (Foto: Instagram @diegopcalamar)

Y ahora, que se despide la primera obra de uno de sus teatros, asegura: “Yo sabía que es una temporada que no tenía arreglo ya desde el arranque. Por eso cambié el color de la tapa de la libretita dónde anoto los números de la recaudación por primera vez en la historia. ‘Por obvias razones, la del 2021 rompe el modelo habitual de cada verano’, puse en Twitter con una foto de las libretas ”. Además, el productor agrega: “Estoy acá porque no le iba a sacar el cuerpo a Mar del Plata en mi temporada teatral 43 consecutiva e ininterrumpida”. Y en relación a si es una situación comparable con la que devino tras la crisis del 2001, es categórico. “Esta es la NO temporada. No existe comparación alguna con ninguna desde que Peralta Ramos fundó la ciudad y arrancó el teatro”, apunta después de valorar el esfuerzo de los actores y gente que trabaja detrás del escenario.

La peatonal Rivadavia solía estar repleta de gente (Foto: Torry Palenzuela)





En tanto, Torry Palenzuela, humorista y productor, dueño del teatro La Campana, comparte una foto que habla por sí sola y asegura: “Es impresionante lo que pasa con ‘la Rivadavia’, dónde hay cuatro teatros sin gente que pasee. El Covid ha roto todos los tejidos económicos, sociales, psíquicos... No creo que todas las obras lleguen a febrero... Algunas ya anuncian su despedida. Es que cada vez hay menos gente en la ciudad”.

