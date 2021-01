Cambios en la segunda temporada de El Tigre Verón: a dos capítulos de terminar de grabar, Marco Antonio Caponi se bajó del proyecto

"El Tigre Verón"

Faltaban grabar solo dos capítulos del unitario de Polka El Tigre Verón, cuando la pandemia que azotó al mundo obligó a la productora a frenar el proyecto. Con la historia a medio terminar, la ficción quedó en stand by, a la espera de que en algún momento pudiera culminarse. Sin embargo, ahora que volverá a grabarse, el unitario deberá modificarse por la inesperada baja de uno de sus protagonistas.

Marco Antonio Caponi, Fabito en la ficción, dijo que no podría ya que en este tiempo habría tomado otros compromisos laborales, más precisamente con el director Daniel Burman. Según contó Rodrigo Lussich, los directivos de Polka se habrían comunicado con el cineasta y lograron reacomodar los horarios, pero aún así el actor se habría negado a volver a las grabaciones.

Desde Polka explicaron a Teleshow que con el actor no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que la segunda temporada de la serie protagonizada por Julio Chavez contará con seis capítulos en lugar de ocho.

Marco Antonio Caponi

Según pudo saber este sitio, a los actores ya se les pagó la totalidad del contrato e incluso los aportes en OSA, la obra social de Actores. Aún así, les habrían ofrecido a los artistas un cachet para retomar con las grabaciones que faltan y que estaban previstas para las últimas dos semanas de enero.

Es por eso que muchos compañeros de elenco de Caponi están enojados con su decisión ya que muchos de ellos no cobrarán el bolo (la participación) que iban a tener en los dos capítulos que finalmente no se llevarán a cabo. Además consideran que su ausencia sería una “falta de compromiso” con el equipo.

El actor, que en su momento se había enojado con la productora por el atraso en el pago -más allá de que se había abonado el total del contrato-, habría pedido una suma muy por encima de lo que cobra el resto del elenco para retomar con su personaje, un número impensado para los tiempos actuales en la televisión.

Para poder cerrar la historia en seis capítulos con lo que está grabado hasta ahora ante la ausencia de Caponi, los autores tendrán que reescribir y reeditar algunas escenas y sumar algunas que se grabarán a fines de este mes.

Además de El Tigre Verón, el actor en el 2020 hizo una participación especial en Separadas, la tira también de Polka protagonizada por su mujer, Mónica Antonópulos y por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo.

La apuesta de Suar tuvo que suspenderse luego de haber estado solamente dos meses en el aire ya que la actividad actoral fue una de las primeras que se frenó por no ser considerada esencial, ante el avance del coronavirus en la Argentina. A las pocas semanas de la suspensión de actividades, la productora comunicó la decisión de terminar definitivamente con aquella ficción, aunque pagó de manera privada los contratos de sus artistas.

Caponi y Anonópulos se habían mostrado muy molestos en ese entonces con la Asociación Argentina de Actores porque, segun ellos. no habían actuado como corresponde en la defensa de los artistas.

“Lo que duele no es lo individual, si no encontrarse con las mismas formas ante un escenario que requiere de formas nuevas”, había escrito Antópulos en su cuenta de Instagram al enterarse del final de la historia que protagonizaba. Luego, en otro posteo, agregó: “Que cuidar la vida no salga tan caro”.

