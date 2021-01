Flor Vigna sorprendió a sus seguidores con un tatuaje gigante en la pierna

Flor Vigna lució su tatuaje temporal (Video: Instagram)

“¿Y si no me gusta cómo me queda?” “¿Y si después me arrepiento?” Esta y otras tantas preguntas son las que seguramente se hizo Flor Vigna a la hora de pensar en hacerse un tatuaje de gran tamaño. Por eso es que decidió primero probar con la técnica de henna, que es una alternativa para quienes no se animan a los tatuajes permanentes y que se hace con pigmentos que descansan sobre la superficie de la piel. Suelen durar en la piel sólo unas semanas.

De esta forma, la novia de Nico Occhiato decidió dibujarse una serpiente en parte de la cola y la pierna izquierda, y así lo publicó en Instagram. “Dibujíto de @camoeva”, escribió junto a un video que lo muestra. Su tatuadora fue por más y le comentó: “Trae la aguja que la próxima es real jajaja qué modelo”. La actriz también recibió comentarios de varios de sus colegas, como Stefi Roitman, que le escribió: “Qué fuegoooo”. Natalia Oreiro, por su parte, también dijo lo suyo: “Que bomba!! Amor por las serpientes (lo dice una)”. En sus stories, la ex Combate también publicó las imágenes del proceso.

Flor Vigna se hizo un tatuaje de henna en la pierna

No es la primera vez que figuras del espectáculo se realizan un tatuaje tan osado en esa parte del cuerpo. Quien tiene un diseño similar es Florencia Peña, que en su caso lo hizo con tinta permanente. La ex Casados con hijos se había hecho hace tres años un enorme espiral en parte de un glúteo y fue Sabrina Rojas la primera en seguir sus pasos.

En noviembre pasado, la mujer de Luciano Castro mostró en Instagram cómo quedó el diseño floral que se realizó en uno de sus muslos. “No puedo dejar de mirarlo”, confesó en una de sus stories, orgullosa de haberse animado a tatuarse. Fernando Colombo fue el encargado de realizarle este llamativo tattoo en el lateral de la cintura y parte del glúteo.

El tatuaje de Sabrina Rojas

En el plano laboral, Vigna continúa como host digital en Masterchef Celebrity, programa que está llegando a las instancias finales, y en lo personal, afianza su noviazgo con Occhiatto. Incluso, a fines de diciembre ambos disfrutaron de unas paradisíacas vacaciones en México, donde no sólo aprovecharon para descansar sino también para festejar el cumpleaños del conductor de Todo puede pasar, por Canal 9. “Feliz cumple al pibe de Ramos que se está comiendo el mundo con su creatividad, su hacer y su amor. Capricorniano apasionado, deseo que cumplas todas tus metas rodeado de familia y amigos que te aman como lo hiciste siempre. Felices 28”, escribió junto a un breve y tierno video en el que él la abraza y ella le acaricia el rostro.

El pasado 6 de enero, Occhiato había brindado una entrevista exclusiva a Teleshow , en donde había hablado sobre su relación con la ex Bailando. “Con Flor nunca nos dejamos de amar. Siempre nos hicimos bien el uno al otro. Nos potenciamos en nuestros proyectos personales. Nos divertimos juntos. Somos muy compañeros. Eso es importante. Se dio la chance de tener unos días los dos, en un año agitado para ella también, que tuvo mucho trabajo y no lo dudamos. Supimos que nos iba a ayudar a cargar energías para encarar lo que se venga”, aseguró Nico. E hizo una salvedad: “Nunca antes habíamos viajado juntos. No habíamos tenido la chance de coordinar fechas”.

