Lali Espósito estuvo varada quince horas en la autopista de Madrid: su relato en las redes sociales

Luego de pasar las fiestas en Argentina, donde finalmente pudo conocer a su sobrino, Lali Espósito regresó a Madrid para continuar con las grabaciones de Sky Rojo, la miniserie que se verá próximamente por Netflix. En el país ibérico se viven horas dramáticas por el temporal Filomena, la nevada más grande en los últimos 60 años, que colapsó a la capital española. Carreteras intransitables, transporte urbano y ferroviario suspendido, y el aeropuerto paralizado es apenas una muestra del panorama que vive Madrid por estas horas.

El temporal de nieve sorprendió a la actriz en la autopista, donde tuvo que permanecer más de quince horas, hasta que pudo salir a pie. La cantante documentó todo lo sucedido con una seguidilla de fotos y videos en sus historias de Instagram, con su espontaneidad y buena onda características, pero también con algo de preocupación. Con un poco de “La autopista del sur”, el célebre cuento en el que Julio Cortázar imagina una comunidad en un embotellamiento que dura meses; y con otro de “Y nos dieron las diez”, el hit de Joaquín Sabina, aunque el reloj de Lali llegó a marcar las 9... pero de la mañana.

En cualquier caso, la actriz eligió el humor para hacer más llevadero el difícil momento que se vive en la capital española. “Esto pasa a las seis horas de estar varada en el tráfico”, escribió Lali en la primera de sus historias vinculadas al hecho. Allí se veía una improvisada guerra de nieve entre dos conductores. La actriz observaba incrédula cómo se arrojaban bolas unos a otros, en una secuencia que parecía más un pasatiempo que una batalla real.

Una guerra de nieve para matar el tiempo

A partir de este posteo, la intérprete de “Ladrón” fue contando cómo pasaba el tiempo, pero el auto no se movía. Al rato, compartió una imagen de Baby Yoda y armó su propio meme: “Yo ahora tras 7 horas parada en la autopista con nieve”.

Luego, bajó del vehículo para mostrar la larga fila en la carretera. A esa altura, el reloj en España marcaba la 1.47 am. También se permitió bromear con uno de sus compañeros de viaje, que fumaba un cigarrillo para intentar engañar al tiempo. “Subí, subí que nos movemos..., no, no dije nada”, amagó la actriz entre risas.

El automeme de Lali después de siete horas varada

Un poco de música para pasar el rato

Ya habían dado las 3 cuando a Lali se la veía cansada después de tantas horas de embotellamiento. Emponchada en un look cosaco, apenas se le notaba el rostro y parecía punto de dormirse. Pero, otra vez, falsa alarma. De repente se incorporó para improvisar un falso karaoke, más bien un playback, de “I will always love you”, el tema de la película El guardaespaldas inmortalizado por Whitney Houston.

8.57, una nueva hora a punto de comenzar en la capital española. Ya es de día, o eso parece a través del parabrisas empapado. “Bueno, se viene la lluvia, me da miedo. Desesperante”, susurra Lali. En la secuencia inmediata, la lluvia ya es nieve. Se la ve caminando entre una nevada intensa, mientras sus compañeros de viaje marchan más adelante. “Escapando a pie”, como escribe en el video. La postal final habla por sí sola y es la de cualquier instantánea madrileña por estas horas. Edificios, árboles y un auto rojo completamente cubiertos de blanco.

El relato de Lali fue seguido casi minuto a minuto por su fandom, siempre atento a los movimientos de la cantante, que la hicieron tendencia en Twitter. Muchos destacaron la buena onda con la que se bancó tanto tiempo varada. Otros sufrieron a la par, y escribieron frases como: “Miren la hora que es y Lali sigue ahí pobre mi hija vayan a rescatarla”. Unos cuantos se solidarizaron con ella: “¿Lali tenía que ir a filmar? Espero que le den el día libre”, escribió una fanática, en medio de un panorama general de preocupación de preocupación no solo por ella, sino también por todos los que sufren las inclemencias del temporal.

Lali Espósito al final de su odisea





