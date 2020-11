Se entregaron los MTV EMA 2020: Coldplay ganó como artista de rock y Lali obtuvo el único premio para la Argentina

Lali Espósito compartió con sus fans la alegría por su premio en los MTV EMA

Mientras se encuentra en España filmando una serie para Netflix, Lali Espósito recibió una alegría gigante. La cantante y actriz se consagró como Mejor Artista Latinoamérica Sur en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2020, que premia lo mejor de la música europea y mundial. Es el quinto galardón que obtiene Lali de la célebre cadena de música y fue la única artista argentina que logró imponerse, en una ceremonia virtual que tuvo a Coldplay, BTS, Karol G y Lady Gaga como los grandes vencedores.

La artista mostró su alegría en las redes sociales, donde compartió un video con sus fanáticos. “Es un premio para Sudamérica, no es solo para mí. Es para todos mis colegas y artistas queridos de mi país y de otros países vecinos que también estaban nominados, así que lo comparto con todos ellos. Principalmente quiero agradecerles a mis fans, que año tras año me regalan estos premios maravillosos”, dijo Lali, quien además destacó el apoyo de su grupo de trabajo y se mostró agradecida a “toda la gente que sigue mis locuras y que me ayuda a ser cada día mejor”.

En su categoría, Lali compitió con cuatro artistas argentinos y sus fans celebraron su victoria sobre Cazzu, Khea, Nicki Nicole y, sobre todo Tini, que avivó la rivalidad entre los fanáticos de ambas cantantes en las redes sociales. Con este galardón, Lali recupera el trono que le había quitado el año pasado J Mena (como se la conoce en el ambiente artístico a Jimena Barón) y se consolida en el mercado latino. Los otros ganadores regionales fueron Pabllo Vittar (Mejor Artista Brasileño), Sebastián Yatra (Mejor Artista Centro) Bad Bunny (Mejor Artista del Caribe) y Danna Paola (Mejor Artista Norte).

El grupo británico de pop Little Mix, ganador en su rubro, fue el encargado de presentar una ceremonia virtual que fue vista en 180 países de todo el mundo. La gala tuvo la actuación en directo de David Guetta (quien se impuso como Mejor artista electrónica), Alicia Keys, DaBaby, o las propias Little Mix. También dieron el presente Maluma y Karol G, en un auténtico clásico latino que quedó en manos de la autora de “Bichota”, quien se impuso como Mejor artista latina y como Mejor colaboración por “Tusa”, interpretada junto a Nicki Minaj.

La cantante colombiana Karol G posa con el premio a la Mejor Artista Latina, durante la 27º gala de los Europe Music Awards (Foto: EFE/MTVEMA)

El gran ganador de la jornada fue el grupo de K-Pop BTS, que se hizo acreedor a cuatro galardones, incluyendo Mejor grupo y Mejor canción por “Dynamite”. Los premios grandes quedaron en manos de Lady Gaga (Mejor artista), Coldplay (Mejor artista rock) y DJ Khaled y Drake como Mejor videoclip por “POPSTAR”.

A continuación, la lista de ganadores de las principales categorías de los MTV EMA 2020.

Mejor artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga - GANADORA

Miley Cyrus

The Weeknd





Mejor videoclip

Billie Eilish, por “Everything I Wanted”

Cardi B y Megan Thee Stallion, por “WAP”

DJ Khaled y Drake, por “POPSTAR” - GANADORES

Karol G y Nicki Minaj, por “Tusa”

Lady Gaga y Ariana Grande, por “Rain On Me”

Taylor Swift, por “The Man”

The Weeknd, por “Blinding Lights”





Mejor canción

BTS, por “Dynamite” - GANADOR

DaBaby y Roddy Rich, por “Rockstar”

Dua Lipa, por “Don’t Start Now”

Lady Gaga y Ariana Grande, por “Rain On Me”

Roddy Ricch, por “The Box”

The Weeknd, por “Blinding Lights"

El grupo de K-Pop BTS obtuvo cuatro premios





Mejor artista revelación

BENEE

DaBaby

Doja Cat - GANADORA

Jack Harlow

Roddy Ricch

Yungblud





Mejor colaboración

BLACKPINK y Selena Gomez, por “Ice Cream”

Cardi B y Megan Thee Stallion, por “WAP”

DaBaby y Roddy Rich, por “Rockstar”

Justin Bieber y Quavo, por “Intentions”

Karol G y Nicki Minaj, por “Tusa” - GANADORAS

Lady Gaga y Ariana Grande, por “Rain On Me”

Sam Smith y Demi Lovato, por “I’m Ready”





Mejor artista pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix - GANADOR

Little Mix, anfitrionas y ganadoras como Mejor artista pop (Foto: MTV)





Mejor grupo

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS - GANADOR

Chloe and Halle

CNCO

Little Mix





Mejor artista hip-hop

Cardi B - GANADORA

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott





Mejor artista rock

Coldplay - GANADOR

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers





Mejor artista de electrónica

Calvin Harris

David Guetta - GANADOR

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers





David Guetta durante su performance en la ceremonia (Foto: MTV)





Mejor artista alternativo

Blackbear

FKA Twigs

Hayley Williams - GANADORA

Machine Gun Kelly

The 1975

Twenty One Pilots





Mejor artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G - GANADORA

Maluma

Ozuna

Karol G - "BICHOTA" Live | MTV EMA 2020





Mejores fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS - GANADOR

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift





Mejor push

AJ Mitchell

Ashnikko

Benee

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

Yungblud - GANADOR





Mejor vídeo con mensaje positivo

Anderson y Paak, por “Lockdown”

David Guetta y Sia, por “Let’s love”

Demi Lovato, por “I Love Me”

H.E.R., por “I Can’t Breathe” - GANADORA

Jorja Smith, por “By Any Means”

Lil Baby, por “The Bigger Picture”





Mejor directo online

BTS, por Map Of The Soul Concert Live Stream - GANADOR

J Balvin, por Behind The Colores Live Experience

Katy Perry en Tomorrow Land, por Around The World

Little Mix, por UNCancelled

Maluma, por Papi Juancho Live

Post Malone, por Nirvana Tribute





