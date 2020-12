El alocado baile de Lali Espósito, Úrsula Corberó y Nathy Peluso en la noche de Madrid

El baile de Lali Espósito, Nathy Peluso y Úrsula Corberó en Madrid (Video: Instagram)

Son jóvenes, exitosas, divertidas y quieren compartir su alegría a los cuatro vientos. Las cantantes argentinas Lali Espósito y Nathy Peluso y la actriz española Úrsula Corberó suelen hacerse un hueco en sus nutridas agendas, siempre que pueden, para encontrarse en algún lugar del mundo, ponerse al día, divertirse un rato y compartirlo con sus millones de seguidores en redes sociales. Desde agosto de 2019, cuando coincidieron en un restaurante de la costanera de Buenos Aires que venían postergando la reunión, cuarentena mediante, hasta que finalmente volvieron a verse al otro lado del Atlántico.

Esta vez, la cita fue en un restaurante de Madrid, ciudad en la que residen Corberó y Peluso y en la que Lali se encuentra grabando la miniserie Sky Rojo, que se verá durante 2021 en Netflix. Para celebrar la reunión, improvisaron una coreografía de la canción de Nathy Peluso “BZRP Music Sessions #36″, que a pocos días de su estreno se convirtió en una de las más escuchadas en Argentina en la plataforma Spotify y sus visualizaciones en YouTube se dispararon de a millones.

El video fue publicado por Peluso en su cuenta de Instagram, replicado por sus amigas en sus stories y, como era previsible, se llenó de comentarios, reacciones y sorpresas en todo el planeta. Entre las tres amigas suman más de treinta millones de seguidores en dicha red social. Corberó cuenta más de veinte millones, Lali ya superó la barrera de los ocho y Nathy se acerca a los dos. Juntas son dinamita, y así se vivieron las repercusiones en el mundo de las redes sociales.

Nathy dio el primer paso. “Mis amigas son re nasty mamis @ursulolita @lalioficial diosas. Tuki, tuki, hacelo con tu amiga. alta perra soprendente”, comentó Peluso en su publicación. Sus amigas comentaron con fragmentos de la letra de la canción. “Ladran que ladran no tienen bozal”, eligió Úrsula, mientras que Lali completó: “Todo eso gile a mi me la mastican”. Además de las involucradas, también comentaron el Chino Darín, novio de la actriz española, quien celebró con un “Omaigat” (por “Oh my God”, en ingles “oh, Dios mío”), y el productor Bizarrap -coautor de la versión original-, que atinó a comentar un “jefas” y le llovieron pedidos para que trabaje a dúo con Lali.

Lali Espósito, Nathy Peluso y Úrsula Corberó divirtiéndose en Madrid

El otro video es más casual y lo subió Lali a sus historias de Instagram. Con el texto “cómo lo pasamos con las nenas”, las tres amigas se encuentran fuera del restaurante, todavía con los ecos de la canción. Nathy está con un camperón para protegerse del frío madrileño y se escucha a Lali, que le hace un pedido: “Podés mostrar el booty (cola) que con todo ese abrigo que tenés que no se ve”. A lo que Nathy accede levantando la campera.

Cada una en lo suyo, Lali, Úrsula y Nathy tienen motivos para bailar y celebrar en este año tan particular. Lali volvió a triunfar en los MTV EMA 2020 -fue la única artista argentina premiada en la gala- y lanzó su cuarto álbum de estudio, Libra. Úrsula pasó la cuarentena en Buenos Aires con su novio y retomó las grabaciones de La Casa de Papel, donde su personaje, Tokio, es uno de los principales atractivos. Por su parte, Nathy expresó sus razones en sus redes sociales con su particular estilo. “Mis 3 motivos por los que mi 2020 fue salvaje: saque mi álbum CALAMBRE en medio de una pandemia mundial, me nominaron a dos Latin Grammys y actué en la gala de los Latin Grammys”. Y, seguramente, entre tantas alegrías, guardaron un brindis hasta el próximo encuentro.

SEGUÍ LEYENDO

Lali Espósito habla por primera vez de su relación con David Victori: “Nos queremos mucho, pero somos personas libres”

Lali Espósito habló de su beso con la venezolana Alejandra Efímer: “Es una diosa”

Úrsula Corberó publicó una foto íntima del Chino Darín: la divertida reacción de Ricardo, su padre

Nathy Peluso: “Le canto a la comida porque me aporta mucho placer, como el sexo”