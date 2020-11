Las fotos retro de Lali Espósito en la escuela secundaria que son furor en las redes

Lali Espósito

A Lali Espósito nada la detiene, ni siquiera la pandemia. La actriz y cantante acaba de lanzar su cuarto disco titulado “Libra” y, además, está rodando en Madrid, España, Sky Rojo, serie producida por Netflix.

En medio de su exitoso presente laboral, hoy es noticia por las fotos retro que publicó la cuenta de Twitter Famosos Argentinos, que se dedica a difundir imágenes inéditas de las estrellas de nuestro país.

En esas imágenes se ve a una Lali adolescente que cursaba el secundario en el colegio San Vicente de Paul, en Parque Patricios, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se la puede observar en situaciones cotidianas: en el aula con sus compañeros, en la puerta de la institución educativa y en lo que parece ser el bar del colegio.

Lali frente a la escuela en la que cursó el secundario

Una más: Espósito, con sus compañeros

Alumna aplicada: Lali ya era conocida, pero en cuando pasaban lista decía "¡Presente!" cuando nombraban a Mariana Espósito

Lali, adolescente

Las mismas datan del año 2008, cuando la cantante cursaba el cuarto año y residía en la localidad de Banfield. Para sorpresa de muchos, se la ve muy parecida a la actualidad, con 29 años. En ese momento era una estrella teen que grababa la segunda temporada de la exitosa tira Casi Ángeles, que se extendió por cuatro temporadas y fue producida por Cris Morena.

Hace un tiempo Lali anunció su separación de Santiago Mocorrea, su novio durante casi cuatro años. A partir de allí, se la relacionó con varias personas, entre ellos su colega Miguel Ángel SIlvestre, aunque ella nunca confirmó ninguna versión. Incluso, en los últimos días, la prensa española la captó muy cerca del director español de la serie en la que está trabajando, David Victori.

“Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna... Eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, declaró Lali en exclusiva para Teleshow . Fue también Victori quien ayudó a la cantante con su clip “Ladrón”, la canción que grabó en colaboración con Cazzu y en la cual debutó con el rol de directora. Pero por ahora parece preferir la soltería y las relaciones sin etiquetas.

Por otra parte la actriz también había revelado que tuvo COVID-19, hecho por el cual tuvo que suspender el rodaje en Madrid y aislarse durante dos semanas. “Tuve una primera semana jodida, con esos bajones de que se te va el olfato, el gusto, la fiebre… Tuve unos primeros días complicados. Pero no me puedo quejar al lado de un montón de otra gente que de verdad la pasa mal, que la tienen que ingresar o que ha perdido la vida por esto”, había contado.

Lali Espósito y David Victori

En sintonía con el envío del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, la también ex Esperanza mía confió en que muy pronto se apruebe. “Se ha instalado tanto la necesidad o, por lo menos, el mensaje público de la necesidad de esta ley, que creo que sería muy extraño que esto no suceda, que no sea ley”, expresó al respecto.

Mientras tanto, espera ansiosa poder volver a realizar recitales presenciales y, de esa forma, presentar en vivo frente a sus fans lo nuevo de su música.

