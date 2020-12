Lali Espósito regresó a la Argentina y conoció a su sobrino: el tierno video del encuentro

Lali junto a su sobrino menor, Beltrán (Foto: Instagram)

A pesar de la pandemia, Lali Espósito tuvo un año muy agitado en su agenda laboral: se fue a España a grabar Sky Rojo, serie producida por Netflix, y lanzó su cuarto disco, Libra. La actriz tuvo que viajar al país europeo en mayo, en plena cuarentena, y ya no pudo volver a la Argentina por varios meses. Sin embargo, con motivo de las Fiestas de fin de año, ayer pudo regresar y lo primero que hizo fue reencontrarse con su familia y conocer a su nuevo sobrino. Beltrán, el hijo de su hermano, Patricio, nació una semana antes de que ella se fuera a trabajar al exterior pero no lo pudo conocer debido al aislamiento social obligatorio. Finalmente, se pudo dar el tan esperado encuentro y la ex Casi Ángeles compartió el momento con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram. “Volver a casa”, describió junto a un emoji de corazón y un video en el que se ve su reacción al conocerlo.

Lali conoce a su sobrino (Video: Instagram)

Además del video, la cantante también publicó postales familiares junto a sus padres, sus hermanos y su otro sobrino Santino, hijo de su hermana, Ana Laura. En dichas imágenes, se la ve emocionada y feliz de poder volver a ver a sus seres queridos. Una de las primeras en comentar la publicación fue su madre, Majo Riera, quien le dedicó un tierno mensaje. “El hogar, donde no hace falta explicar, donde está la esencia, el amor, lo simple. Bienvenida hija de mi alma. Gracias por siempre volver”, le escribió.

Lali junto a sus dos sobrinos, Santino y Beltrán (Foto: Instagram)

En agosto, la ex Esperanza Mía se había mostrado triste por no poder conocer al pequeño. “Aún no pude tenerte en mis brazos y me duele el alma. Y te amo tan infinito ya, Beltrán”, fue la frase que le colocó a una foto de su sobrino por el Día del Niño. Sin embargo, ahora todo es felicidad y podrá pasar las fiestas en familia.

El saludo de Lalli Eposito para Beltrán, su sobrino, por el Día del Niño (Foto: Instagram)

En el plano amoroso, Lali se encuentra soltera, luego de anunciar en septiembre su separación de Santiago Mocorrea, su pareja desde hacía tres años. “Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, había escrito en Twitter. Si bien se la relacionó con varios colegas suyos, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, compañero suyo en Sky Rojo, la actriz se encargó de aclarar que está sola por el momento. Incluso se la había visto muy de cerca con David Victori, director de la serie, pero también la propia protagonista lo desmintió. “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, le había confesado a Teleshow .

Durante su estadía en España, la intérprete de Ladrón, contrajo coronavirus, hecho por el cual tuvo que suspender por un tiempo el rodaje de la serie de Netflix. “Yo paré de rodar dos semanas enteras hasta dar negativo. Y estuve aislada en casa. Tuve una primera semana jodida, con esos bajones de que se te va el olfato, el gusto, la fiebre… Tuve unos primeros días complicados. Pero no me puedo quejar al lado de un montón de otra gente que de verdad la pasa mal, que la tienen que ingresar o que ha perdido la vida por esto. Así que digo con mucho respeto cómo la he pasado yo. La segunda semana, por suerte, aflojaron esos síntomas y yo ya estaba activa, con ganas de volver a rodar, pero hasta que no di negativo no pude volver. Pero la verdad es que me ha pegado: no es que no lo sentí, no fui asintomática”, le había revelado también a Teleshow .

