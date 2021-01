Murió el papá de Jey Mammon y el conductor lo despidió con un emotivo video en las redes sociales

Jey Mammon y su padre, Roque, juntos en un escenario

La vida suele tener estas contradicciones. Mientras vive un gran momento profesional, con su programa Los Mammones recién estrenado en la noche de América TV, el músico y humorista Jey Mammon recibió la triste noticia de la muerte de su padre, Roque, que peleaba contra una enfermedad en una clínica de Recoleta.

El humorista lo despidió con una sentida publicación en su cuenta de Instagram: “Soy quien soy gracias a vos. Chau Roque te amo por siempre”, escribió Jey, y profundizó sobre el legado de su padre. “El humor, la música, la ironía y la alegría es lo que me dejaste para compartir con todos los que pueda en este mundo”.

“Gracias por todo papi. Te voy a extrañar no sabés cuánto. Descansá como merecés. En paz” concluyó el creador de Estelita, que acompañó el texto con un video muy emotivo de una vez que compartió escenario con su padre. Eran sus comienzos sobre las tablas, y Roque, que ese día cumplía años, se había acercado a la sala y andaba merodeando entre bambalinas.

Siempre con su sentido del humor, Jey llamó una y otra vez a su padre, que se resistía a subir a las tablas. Una vez que lo convenció, lo tomó del hombro y le soltó la primera pregunta: “¿Qué se siente ser mi papá?”. Luego de pensarlo unos segundos, Roque se limitó a responder “lo siento mucho” antes de soltar una carcajada, demostrando que el humor viene en los genes.

“¿Te acordás la de Caro cumpare?”, preguntó Jey en referencia a una de sus canzonettas preferidas. “No me hagás cantar”, suplicó el padre, pero el pedido del público se hizo intenso y tuvo que acceder. De a poco, Jey empezó con los rasgueos de guitarra y Roque tomó el micrófono con mucha decisión, para demostrar en cuestión de segundos que todo había sido un acting. Un hermoso paso de comedia entre padre e hijo, que terminó con la sala cantando el Feliz Cumpleaños.

La noticia de la enfermedad de Roque la contó el propio Jey, que debió suspender su participación en el Cantando 2020, el ciclo de El Trece al que finalmente renunció el 30 diciembre para dedicarse a sus nuevos proyectos. Allí contó la dura batalla que estaba librando su padre: “Todo aquel que tiene un familiar en terapia intensiva sabe que no hay un día igual al otro. Un día está todo mal, otro día está todo bien, siempre dentro de un cuadro muy grave”, explicó el día de su despedida.

Durante la emotiva despedida del certamen, Jey destacó la importancia de su padre en su formación artística. “Yo me considero músico desde siempre y mi papá tuvo mucho que ver con eso. Mi abuelo le cerró el piano y lo mandó a la facultad. Siento que a lo largo de la vida, gracias a él, a mi mamá y a mi familia, yo no me cerré el piano, lo abrí”, contó antes de agradecerle a la producción del programa por brindarle la oportunidad de mostrar todo su talento.

El lunes 4 de enero, el músico y humorista está al frente de Los Mammones, un late night show en el que da rienda a todas sus facetas artísticas. Acompañado por Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Laura Ugarte, Jey propone humor, música y entrevistas. En lo que va del ciclo, pasaron por el programa Soledad Silveyra, Natalia Oreiro y Nancy Dupláa.





