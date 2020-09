“Polémica en el bar”: Gastón Recondo, Luciana Salazar y Jey Mammon protagonizaron una acalorada discusión por el poliamor

Luciana Salazar y Jey Mammón cruzaron a Gastón Recondo por rechazar el poliamor (Video: "Polémica en el bar" - América)

Durante la noche del jueves pasado, Polémica en el bar, el programa de América, le hizo honor a su nombre. Con la presencia de Coco Sily como invitado, se armó un gran debate en torno a las nuevas maneras de relacionarse sentimentalmente. En este contexto, los integrantes del grupo que comanda Mariano Iúdica debatieron si es posible o no llevar adelante una relación de amor abierta. Precisamente, se hizo referencia al “poliamor”. Como era de esperar, las opiniones estuvieron divididas, los puntos de vistas estuvieron tan dispares, que provocó un gran enfrentamiento.

Luego de mostrar los informes pertinentes haciendo alusión a si es posible llevar una doble vida previo acuerdo con el otro, el primero en alzar su voz fue Gastón Recondo. “Es muy fácil decir ‘sí, hacelo, hacelo, no pasa nada’. ¿No pasa nada? Ponete en el lugar del engañado. Del que no hace la doble. El que hace la doble se la da de canchero, pero hay que ponerse en el lugar del otro”, comentó y lo interrumpió Iúdica: “Yo conozco el caso de una persona muy famosa, que festejó el 31 a la noche en dos casas”. De esta manera puso primera la polémica.

Enseguida se metió Jey Mammón para aportar su mirada y diferenciar conceptos. “Para mí el concepto de poliamor es una cosa y de polisexo es otra. Porque si de tu pareja estás enamorado, la otra persona es solo sexo...”, dijo el humorista cuando Recondo lo interrumpió al grito de: “¡Es lo mismo, es lo mismo! Es infidelidad. Si estás enamorado, ¿Para qué buscás otro? Si vos tenés pareja y metés a un tercero, no existe más la palabra pareja. Pareja es de par, de a dos. Si estás enamorado, ¿para qué buscas sexo afuera?”, remarcó, eufórico, en defensa de su pensamiento.

Mariano Iudica conduce "Polémica en el bar"

Acto seguido, volvió a pedir la palabra Jey: “No tiene nada que ver. ¿No se puede tener sexo sin amor?” Una vez más fue interrumpido, esta vez, por el doctor Adrián Cormillot: “Cuando hablamos de poliamor es cuando vos le permitís al otro estar con otras personas y el otro te permite a vos estar con otras personas…”, empezó, y se metió Recondo: “Estás enfermo de la cabeza. El que habilita a su pareja a estar con otro no está bien de la cabeza”.

“Esto lo expliqué un montón de veces: si vos estás en pareja es porque estás enamorado. Y si decís que la amás tanto a la otra persona, por eso querés que disfrute del sexo libremente y eso te hace también disfrutar a vos. ¿Cómo vas a disfrutar de ver a tu pareja con otra persona? ¿Qué te pasa en la cabeza? Si contemplás eso no estás pasando por un buen momento psicológico y psiquiátrico”, explicó su punto de vista.

Quien se mantenía al margen y no quiso perder la oportunidad de descargar su mirada fue Luciana Salazar. “Mis ex no me dieron permitidos, pero tampoco yo lo pedía”, contó, y enseguida Sily fue directo al grano: “¿A vos te va el poliamor?”, quiso saber. Sin titubear, Luli le dijo: “No, no me va. Sí me parece que cada pareja tiene códigos, y si tenés códigos y decís que no está permitida la infidelidad, no está permitida para ninguno de los dos y si se puede, se puede para los dos”.

Lejos de entender el razonamiento, el periodista deportivo, con cara de no entrar en razón, arremetió: “Si tu pareja te permite estar con otra persona para que ella pueda tener ese privilegio, rajá, no te quiere más. Salí de ahí. En una pareja hay exclusividad”. Jey le respondió: “En la tuya, cada relación tiene un contrato distinto”.

Por último, Luciana se puso seria en contra de la postura de Gastón. “Hablar de exclusividad es hablar de posesión, que esa persona te pertenece”.

