Rocío Oliva enfrentó a Guillermo Coppola al aire por no haber podido ingresar al velatorio de Diego Maradona: “Te mandé mensajes y te llamé”

El cruce al aire entre Rocío Oliva y Guillermo Coppola (Video: "Polémica en el bar" - América)

A casi tres semanas de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva sigue tan dolida como el primer día por no haber podido ingresar al velatorio de quien había sido su pareja durante seis años. La joven se manifestó públicamente en reiteradas ocasiones sobre el hecho y asegura que Dalma y Gianinna Maradona fueron las que tomaron la decisión de prohibirle entrar a la Casa Rosada para darle el último adiós al astro del fútbol. Y en los últimos días también apuntó contra Guillermo Coppola.

En primer lugar, dijo: “No sé si Diego hubiera querido que (Coppola) lleve la manija de su cajón”. Luego, aseguró que él no la ayudó a ingresar a la Casa Rosada aquella madrugada del 26 de noviembre: “Le reventé el teléfono a llamados y nunca me contestó”. En Fantino a la tarde, el ex representante señaló: “Yo no la conozco. Me molesta que diga que me rompió el teléfono. Tuve 1700 mensajes sin contestar. Después me dijo que me gritó para hacerla entrar. Pero yo no tenía ese poder. Además no la escuché, sino lo hubiese intentado. Vi que había una maraña de periodistas con alguien, pero nunca supe que era ella”.

Ahora bien, este lunes Rocío mostró en Polémica en el bar (donde trabaja como panelista) su celular con el mensaje de WhatsApp que le envió a Coppola, que lleva doble tilde celeste, lo que significa que el receptor lo leyó. “Él sabía que Diego hubiese querido que yo estuviera adentro. Si me vio podría haberlo intentado. Pero que no me trate de mentirosa porque yo digo la verdad”, manifestó la ex pareja de Diego.

Instantes después Coppola salió al aire vía telefónica y le explicó qué fue lo que sucedió: “Dos tildes azules o un tilde gris… Yo no entiendo el teléfono. A ver si está claro. Vamos a suponer que vi el mensaje: no modificaba nada. Hubiese respondido porque es mi costumbre. Me quedan mensajes sin contestar… Si lo hubiese escuchado hubiese intentado hacer algo tal vez, porque ella tenía que estar ”.

Rocío Oliva había manifestado su bronca por no haber podido ingresar al velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada (Video: "Polémica en el bar" - América)

“Sí pregunté quién era aquella persona a la que le estaban haciendo tantas notas y me dijeron que era Rocío Oliva, pero yo estaba arriba de una camioneta yéndome. Si hubiese podido hacer algo lo hubiese hecho porque ella dice la verdad. A mí Diego me dijo ‘me enamoré de viejo’, y lo decía por Rocío Oliva ”, reveló Coppola.

En ese sentido, dijo que no tiene “nada que ocultar a esta altura” de su vida, y que tiene una excelente relación con muchos de los 183 futbolistas que ha representado, así como con sus respectivas familias: “Nadie me dice nada porque cuando me equivoco pido perdón. Si Rocío siente que me equivoqué, que me disculpe ”.

Ella le respondió: “Obvio estás disculpado, no hay ningún problema. Me quedo tranquila de que sí te mandé mensaje, te llamé y me viste y no pudiste hacer nada. Lo entiendo, sé que era muy complicado pasar por encima de las chicas , así que no hay nada más que hablar de mi lado, está todo bien”.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron en pareja durante seis años (Foto: EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)

Para resaltar que no tiene nada en contra de ella, Coppola hizo referencia a cuando la detuvieron por una denuncia de robo del propio Maradona: “Cuando tuviste ese problemita que viniste de un viaje y tuviste inconvenientes en Ezeiza yo dije: ‘Esto debe ser porque habrán discutido’. No pensé que te habías llevado algo que no correspondía”.

Rocío le quiso poner punto final al tema: “No tengo otra cosa mala para decir de vos pero sí quería aclarar, porque es importante, que sí te había llamado y mandado mensaje porque había intentado todo, por todos los caminos, para entrar a despedirme de Diego. Te mandé mensaje a las 3.30 de la mañana y me quedaban dos horas para verlo y me desesperaba cada vez más”.

SEGUÍ LEYENDO

Rocío Oliva contó qué decía el mensaje que le mandaron Dalma y Gianinna después del velatorio de Diego Maradona: “Yo sé quién no me dejó entrar”

Rocío Oliva reveló quiénes hubiera querido Diego Maradona que llevaran su cajón

El inesperado gesto que recibió Rocío Oliva de Verónica Ojeda: “Se tendría que haber despedido de Diego en el velatorio”