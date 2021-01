Con un nostálgico mensaje, Wanda Nara se despidió de la Argentina: “Te voy a extrañar”

Wanda Nara compartió este domingo un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram recordando lo que fueron sus días de vacaciones en la Argentina. Después de un año marcado por la pandemia, la modelo y empresaria había llegado al país a fines de diciembre para reencontrarse con su círculo más intimo, que incluyó por supuesto a su hermana Zaira y a su madre Nora Colosimo.

“Mi casita de estas vacaciones, te voy a extrañar. Cuanto aprendimos de esta experiencia increíble, los niños y nosotros”, arrancó Wanda junto a una imagen donde se la ve con un vestido blanco recostada sobre la entrada de la misma. Es increíble este lugar pero real ..valoramos el agua el fuego el aire y la vida al aire libre .. sobre todo hicimos que los días duren mucho más y pudimos recargar pilas hasta volver a verte”, agregó la madre de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su actual matrimonio con Mauro Icardi.

La publicación de Wanda Nara

Recordemos que la modelo y su familia estuvieron en San Martín de los Andes, donde vive su hermana Zaira. En un ámbito campestre, rodeada por la naturaleza, entre fogones, cabalgatas y un vestuario a tono, la modelo mostró la intimidad de sus fiestas en su cuenta de Instagram. la menor de las Nara ya había compartido algunas imágenes de la visita de Wanda, en particular la alegría con la que recibió a sus sobrinos. “Viviendo mi sueño. Amores de mi vida! Gracias por tanto”, escribió.

“En el país mas hermoso, recorriendo los lugares más increíbles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, publicó Wanda en el epígrafe de una de las fotos, con emojis de árboles, vacas, caballos y ovejas. Pero ella no fue la única, y tanto Zaira como Mauro y Jakob se sumaron desde sus respectivas cuentas de Instagram al gran álbum familiar de fin de año.

Wanda Nara se grabó llorando cuando se despedía de su hermana Zaira, su mamá y sus sobrinos. Con ellos se trasladó a San Martín de los Andes para recibir el 2021, pero después del brindis y de desayunar en familia, tuvieron que emprender el regreso a Buenos Aires. La ex de Maxi López quedó muy triste porque no sabe cuándo los volverá a ver. Este año apenas pudo viajar dos veces. La primera fue a fines de noviembre, cuando le dijo a Mauro Icardi que extrañaba mucho a sus seres queridos. Él no dudó en sacarle un pasaje y quedarse al cuidado de los niños, para que pudiera ir tranquila a conocer a Viggo, que nació en febrero.

Más allá de los vaivenes mediáticos, Wanda y Zaira siempre se mostraron unidas y compañeras, tanto en sus momentos de intimidad como en la compañía de hijos y sobrinos: “Una hermana es un trocito de niñez que nunca perdemos”, escribió la esposa de Icardi en un retrato junto a Zaira. Después de la ceremonia de Año Nuevo, el matrimonio partió de regreso a Francia, donde Icardi deberá reintegrarse a los entrenamientos del Paris Saint Germain, que volverá a la competencia el miércoles 5 de enero.

