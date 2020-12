La tristeza de Dieguito Fernando por la muerte de Maradona: “Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá”

El 25 de noviembre, Diego Armando Maradona murió a los 60 años en su casa del barrio privado de San Andrés en la localidad del Tigre. Su partida generó conmoción en todo el mundo y sus seres queridos sienten una enorme tristeza, especialmente sus hijos.

Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor del Diez de siete años, es contenido por su mamá, Verónica Ojeda y su actual pareja, Mario Baudry. El abogado aseguró que el pequeño está realizando un tratamiento con profesionales de la salud que lo ayudan en este momento difícil. “Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención, le hacen todo el tratamiento”, contó en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

También, el letrado señaló que el niño extraña a su papá y realiza solo las actividades que antes compartían: “Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla, que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos”.

Luego, explicó que Dieguito Fernando siempre recuerda al astro del fútbol, en especial cuando oscurece. “A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice ‘vamos afuera’. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado dice ‘hay nubes, papá no me puede cuidar’. En esas condiciones está Dieguito”, dijo en una charla con Ángel de Brito en el ciclo de El Trece.

El testimonio de Mario Baudri (Video: LAM, El Trece)

Ojeda vivió una llamativo episodio este lunes por la tarde cuando un cartero se presentó en su casa de Ezeiza para llevarle una notificación que estaba a nombre de su hijo. En Instagram, ella manifestó su indignación por lo ocurrido: “Más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, creer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá”.

“Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar”, enfatizó y pidió que dejaran en paz a su hijo para que “tenga una vida plena”. “Sean parte de la solución y no del problema -arremetió-. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá”, concluyó la ex pareja de Maradona.

Baudry le explicó a Teleshow que este documento es una notificación sobre las causas que Diego Maradona tenía con su ex esposa, Claudia Villafañe, que no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal. Además del menor de siete años, se lo mandaron a sus tres hermanas Dalma, Gianinna, Jana. Diego Junior no pudo ser notificado porque está en Italia.

Al fallecer Maradona, sus hijos heredan las causas y deben decidir si continúan el curso legal. En este caso, fue el abogado y socio de Matías Morla quien dirigió la carta documento a Dieguito Fernando en lugar de enviarla a nombre de Verónica Ojeda, o bien, a su apoderado (Baudry).

Por su parte, el letrado aseguró que Morla -quien fuera el apoderado y abogado de Diego Maradona durante los últimos siete años- debe “rendir cuentas” sobre todos los bienes del astro. “Desde propiedades, cuentas en los bancos, hasta las demandas”, detalló Mario y agregó que el ídolo en total tenía 60 juicios (a favor y en contra). Sin embargo, solo los notificaron por las causas de Claudia Villafañe.

SEGUÍ LEYENDO

El romántico paseo de Katie Holmes y Emilio Vitolo Jr. en Nueva York, las vacaciones familiares de John Legend y Chrissy Teigen en Saint Barth: celebrities en un click

Machete en la mano y servilletas en la liga: Vicky Xipolitakis descolocó al jurado de Masterchef Celebrity y recibió una inesperada propuesta

Héctor Larrea se despide de la radio: “Tengo que rehacerme, fueron 60 años sin parar”

Lizy Tagliani expuso el violento mensaje que un seguidor le envió por privado y decidió responderle: “Soy fea pero...”