Lizy Tagliani expuso el violento mensaje que un seguidor le envió por privado y decidió responderle: “Soy fea pero...”

Divertida, desenfadada, picante. En su cuenta de Instagram, Lizy Tagliani juega a ser ella misma. Ante sus más de cinco millones de seguidores, comparte algunos momentos profesionales, otros más íntimos. En unos y otros casos, hace gala de su humor. Se ríe de los demás, pero también, y mucho de ella misma. Sus seguidores entienden el juego y participan. Como en toda competencia, hay quienes no entienden las reglas y se pasan de la raya. Y en ese caso, deben atenerese a las consecuencias.

Siempre atenta a lo que le comentan en sus publicaciones, la conductora advirtió algo que no le había gustado y no sólo no lo dejó pasar, sino que decidió hacer visible el comentario. “Sos fea pero igual te cogería” le escribió un usuario en una historia de Instagram. La actriz estuvo rápida de reflejos y no se quedó callada: “Soy fea pero igual elijo con quien”.

Pero ahí no quedó la cuestión. Lizy realizó una captura de pantalla del diálogo y la publicó en su muro, para dejar expuesto al comentarista grosero, aunque de forma anónima. Quizás haya que entenderlo como una advertencia y a partir de ahora, quienes busquen provocar a Lizy lo pensarán dos veces. Para completar la idea, recordó un consejo que le dio Paulina Rubio: “Jajajjaja ojo conmigo, para que invitan si saben como me pongo me dijo una vez”, escribió arrobando a la cantante mexicana. Su actitud fue celebrada por muchos de sus seguidores, entre ellos algunas celebrities como Celeste Cid, Connie Ansaldi y Julieta Nahir Calvo.

El ida y vuelta de Lizy en su cuenta de Instagram

Lizy vivió un 2020 año agitado en lo laboral y lo personal. Como conductora de El precio justo y habitual partenaire de Marley en Por el mundo -ambos en la pantalla de Telefé- logró dar rienda suelta tanto a su empatía con el público como a su histrionismo. También se mostró abierta a compartir sus emociones y algunas intimidades de su vida.

A principios de noviembre, la actriz reveló a Teleshow una faceta desconocida de su cotidianidad: “Antes de irme a dormir me gusta ver autos viejos”, señaló sobre una fascinación que nació de pequeña y un gusto que pudo darse de grande. “Cuando era chica veía los autos y me gustaban todos los de esa época. Este me encanta. Es tan lindo”, señaló en referencia a un Peugeot 404 rojo de época. No era el Fiat 600, el entrañable Fitito, con el que soñaba.Pero no estaba nada mal, teniendo en cuenta que lo que manejaba un cajón de manzanas.

Leo Alturria le regaló a Lizy Tagliani un vuelo en helicóptero

Para su cumpleaños número 50, su novio Leo Alturria la sorprendió con un regalo en particular. Después de casi seis meses separados debido a la pandemia, se reencontraron para el festejo y la sorpresa no se la hubiera imaginado nunca: un viaje en helicóptero para sobrevolar Buenos Aires. En plena cuarentena, Leo le había pedido casamiento y la humorista no dudó: “Obviamente le dije que sí. Eso es lo sentimental, lo romántico y lo novelesco, pero no hay nada concreto aún”, expresó entonces.

Pero también fue un año de sinsabores. En julio, sufrió un duro golpe cuando falleció La Floppy Cucu, su amiga y asistente, a quien recordó con un emotivo posteo en su Instagram: “Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto... pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir”.

