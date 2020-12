El Dipy abandonó un programa en vivo: “No me copó que cambiaran de tema”

El Dipy abandonó un programa en vivo (Video: "Fantino a la tarde", América)

Con la conducción de Eduardo Battaglia en reemplazo de Alejandro Fantino, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones, Fantino a la tarde giraba en torno a temas tan disímiles como la vacuna del coronavirus y las novedades con respecto a la sucesión de Diego Maradona. Y, en medio de un ping pong de noticias, entró al piso como invitado el Dipy para hablar sobre temas de actualidad.

“No me aguanto la injusticia ni un poco”, empezó diciendo el cantante, cuando el conductor le preguntó si buscaba la polémica con sus comentarios. Y luego siguió: “No puedo ver a gente humilde y pobre idolatrando y siguiendo a ricos políticos culpables de su pobreza”. Sin embargo, luego de hablar de su situación personal y de las desigualdades que él veía durante más de siete minutos, pidió que le hicieran un primer plano para darle un mensaje a la sociedad.

Así, después de aclarar que durante la pandemia se había gastado todos sus ahorros, el Dipy comenzó un monólogo dirigido, según él, “a todos” los que lo atacan y a los que lo quieren. “Me bardean porque hace siete meses una vez dije que el país se saca trabajando, estudiando y con ganas de crecer. Por eso se enojaron. Triste, ¿no? Pero, ¿ustedes no son los que me tienen que ayudar a mí?”, empezó diciendo. Y continuó con su discurso por varios minutos más, sin permitir que nadie le hiciera ninguna pregunta.

Lo cierto es que, tratando de retomar la dinámica habitual del programa, cuando el cantante terminó de exponer su punto de vista, Battaglia decidió volver al tema Maradona y hacerlo participar también al cantante de este asunto. Pero, luego de asegurar que “Diego no se merecía el velorio que tuvo” y de decir que él sabía que tras su muerte iban a comenzar “los juegos del hambre”, el Dipy sorprendió al conductor al decirle que se iba a retirar del programa.

“¿Puedo decir algo? ¿Me puedo ir? Porque no me gustó que hayan cambiado el tema cuando yo empiezo a hablar de lo que pienso. Y, la verdad, siento que me faltaron el respeto”, dijo el cantante. Entonces, Battaglia intentó explicarle que la idea era dialogar, como se suele hacer con los invitados que llegan al piso, y no escuchar un monólogo. Pero él insistió, dando a entender que lo habían censurado por sus ideas: “Entiendo por dónde viene”.

El Dipy aseguró que no le gustaba que lo invitaran y que cuando él empezaba a decir algo que “quizás molesta” le dieran un giro al programa. “No te psicopateés: vos pensás que es por algo político y nada que ver”, intentó explicarle entonces Marcela Tauro, quien como panelista está acostumbrada a pivotear entre diferentes temas en busca del rating. Pero el cantante se mantuvo firme en su postura.

Después de agradecerle a América, que siempre le había dado lugar para plantear sus opiniones, el cantante aseguró: “Si a alguien del canal le molestó lo que dije, yo soy esto. No armo un relato, es mi vida”. Y, sin querer entrar en ninguna polémica al ver que el Dipy no entendía el formato del ciclo y continuaba diciendo que ya no se sentía “cómodo”, Battaglia lo despidió señalando: “Te agradezco tu sensatez y que vayas de frente. La interrupción fue simplemente porque me sentí afuera, cuando si uno convoca a un invitada es para una entrevista. Pero no veas fantasmas porque no ocurrió nada extraño”.

