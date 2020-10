El Dipy y Diego Brancatelli volvieron a tener un tenso cruce en Intratables: insultos, reclamos y acusaciones

El cruce entre El Dipy y Diego Brancatelli en "Intratables"

En las últimas semanas David Adrián Martínez -popularmente conocido por su nombre artístico, El Dipy- aumentó su exposición por sus dichos sobre la política, la pobreza argentina y sus críticas hacia el Gobierno. Lo hizo primero en las redes y luego en los medios. Así es como este martes estuvo como invitado al ciclo Intratables, y protagonizó un nuevo cruce con Diego Brancatelli al aire.

Todo se inició cuando el debate giraba en torno a la marcha del 12-O contra el gobierno nacional que reavivó la grieta y generó una repudiable reflexión de Dady Brieva, uno de los artistas más identificados con el kirchnerismo, quien este lunes por la tarde apuntó sin contemplaciones contra la gente que en ese mismo momento salía a manifestarse en la zona del Obelisco porteño. “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea” , dijo el ex Midachi.

Ubicados en veredas ideológicas opuestas, el músico y el periodista vivieron un tenso momento al aire. En el ida y vuelta hubo reclamos, ironías y fuertes acusaciones. “Si lo cruzó a Dady (Brieva) le pego un cachetazo por atrevido. A Dady lo conocí acá en la puerta de este canal, lo amaba con toda el alma porque me parecía un artista del carajo, pero me decepcionó con estas cosas. Es otro tipo y parece que no es él”, dijo El Dipy al opinar sobre el tema. Mientras, que desde un Zoom Diego Brancatelli refutaba los dichos del cantante de cumbia.

“Este hombre que está en el Zoom es un maleducado porque la otra vez que vine me banqué que prácticamente me diga que era un negro de mierda", dijo El Dipy

“Dady vive en el Chateau de Puerto Madero y el otro día estaba pidiendo por favor que hagamos todo para los artistas, tiene un piso completo en ese lugar”, continuó Martínez. “¿Ahora vas a dar la dirección también?", lanzó el periodista. “Vos vivís en un country y (Roberto) Navarro no sé cómo gastó USD 1.200.000 para comprarse un piso sobre Libertador... ¿eso también lo vas a explicar o no lo vas a explica? ¿Vas a explicar también por qué hoy dijeron que salían del Grupo de Lima? Primero dijo Felipe Solá que no iba a permitir que nadie pase sobre los DDHH sea quien sea y luego hicieron otra cosa. Te dicen una cosa y después hacen otra", le respondió el invitado al panelista del ciclo de América.

“Este hombre que está en el Zoom es un maleducado porque la otra vez que vine me banqué que prácticamente me diga que era un negro de mierda y ahora me tengo que fumar que me diga lo mismo. Y encima tengo que escuchar que le dice de todo a ella (señalando a Carolina Losada, con quién Brancatelli había discutido minutos antes). Es un atrevido y esta persona es un funcionario público por más que esta persona esté sentado acá como periodista ”, sostuvo el intérprete.

“Cuando acá tiene que hablar de su Gobierno que para él es lo mejor que hay, si su Gobierno hace una cagada cierra el culo. El año pasado con el dólar a 46 pesos lloraba y hoy que está a 167 pesos salió a llorar recién hace dos días, entonces, esas cosas no se hacen”, concluyó. En tanto, el periodista solo atinó a decir: “Es una máquina de repetir frases comunes, te pido que te tranquilices”.

Pero, David Adrián Martínez le remarcó: “Yo estoy tranquilo amigo, ¿sabés por qué? Porque salgo a la calle, me tomo el bondi y me voy saludando con todo el mundo. Vos tenés que venir en tu camioneta y encerrarte en el country porque a vos no te quiere nadie. Vos sos un sorete de persona. Con los sorete como voy no puedo hablar y seguí siendo ñoqui del Estado". Ante los insultos, Fabián Doman decidió dar por terminada la charla ante la solicitud de Brancatelli que pidió al aire: “hay que analizar los invitados que llevamos”.

