Furioso descargo de la China Suárez ante las versiones de una supuesta crisis con Benjamín Vicuña: “Es desgastante”

China Suárez y Benjamín Vicuña

No es la primera vez que la China Suárez y Benjamín Vicuña se ven envueltos en rumores de crisis. Y a pesar de que no suelen desmentir cada información que circula sobre ellos en los medios, en esta oportunidad la actriz salió con los tapones de punta.

Todo surgió a raíz de unas stories de la cuenta de Instagram Chusmeteando que, a partir de la información que una periodista publicó en Twitter, aseguraba que la pareja se había cruzado a los gritos en la habitación de un hotel en Ezeiza, lugar donde se hospedaron durante el fin de semana pasado. “Los empleados no sabían qué hacer por los gritos e insultos que venían de la habitación de ambos, y los otros huéspedes estaban escandalizados”, afirmaba la cuenta.

Furiosa, la ex Casi Ángeles salió a desmentir los rumores. “Les cuento que esa cuenta de una ´periodista´ está algo obsesionada con nosotros. Su ´fuente´ es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijxs hace varios meses”, escribió y aclaró que la foto que publicaron no era de ellos, sino de otra familia que se alojaba en el mismo lugar y que tenía un niño llamado Nicolás, quien “jugó mucho con Magnolia”. Y siguió: “Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta”.

Las primeras stories de la China Suárez desmintiendo los rumores de crisis con Vicuña (Foto: Instagram)

En otra story apuntó directo a los medios que se hicieron eco de los rumores. “Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen, no copien y peguen. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying”, expresó furiosa, y siguió en el mismo tono: “Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelot... y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”.

El descargo de la China Suárez tras los rumores de crisis con Vicuña (Foto: Instagram)

Para finalizar, apuntó también a generar conciencia en los medios sobre el daño que pueden provocar con información falsa y sobre el bullying, ya que en una de las publicaciones de esa cuenta se hablaba del cuerpo de la actriz. “Esta es tu fuente, querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, mi familia y mis hijxs hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados. Todos los que avalan estas cuentas que acosan. Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante. Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying”.

La bronca de la China con quienes, según su punto de vista, fomentan el bullying (Fotos: Instagram)

Por otro lado, también se manifestó sobre la polémica Benjamín Vicuña. Sin acompañarla por un texto, publicó una imagen que vale más que mil palabras: una imagen de la China abrazando al hijo menor de ambos, Amancio, que nació a fines de julio. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más. @chinasuarez”, había escrito meses atrás el chileno en su cuenta de Twitter.

La tierna imagen que publicó Benjamín Vicuña (Foto: Instagram)

Cabe recordar que, a fines del año pasado, la pareja había tenido un impasse en su relación. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, había confirmado la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza en diálogo con LAM. Sin embargo, luego de unas semanas, la pareja se reconcilió y hoy conviven juntos con los hijos de ambos.

SEGUÍ LEYENDO

La China Suárez tuvo un tierno gesto con una perrita maltratada: “Gracias por devolverle la alegría a tu ahijada”

Benjamín Vicuña reveló los “defectos” de la China Suárez

El origen de la crisis de pareja y los cuatro motivos que habrían generado la ruptura de la China Suárez y Benjamín Vicuña